Edição de novembro/2018 – p. 40

Decoração de NATAL COM LUZES

A mais de 2.000 anos uma estrela brilhou no céu, era o anuncio do nascimento da mais bela e importante Luz sobre a terra, para comemorar criamos o feriado mais esperado e importante do ano, o Natal. A iluminação de Natal é um dos elementos mais mágicos da decoração natalina, pois, são as luzes – coloridas ou todas brancas – que conferem um brilho único e muito especial à árvore… mas não só. Existem várias e originais formas de decorar com luzes de Natal, além do pinheiro, por isso, ilumine-se!

Janelas iluminadas

Uma das formas mais simples, mas mais bonitas de decorar com luzes de Natal é usá-las para enfeitar as janelas. Quer seja no interior ou no exterior (certifique-se apenas que tem as luzes adequadas), o impacto noturno é mágico e parece transpor-nos para um verdadeiro conto de fadas.

Pontos de luz nas portas

Suspenda alguns fios de luz numa porta, colando-as ao topo da mesma, certificando-se que tem uma tomada na parte de trás da porta ou próxima da mesma. Se a porta tiver um vidro opaco, a iluminação torna esta decoração de Natal ainda mais apelativa, pois pode ser admirada dos dois lados e mesmo se a porta estiver fechada.

Árvore de luzes

Utilizando fita adesiva dupla face e um conjunto de luzes de Natal coloridas ou brancas, fixe-as à parede num formato zigue-zague, criando a silhueta de uma árvore de Natal. Uma maneira criativa de decorar as paredes no Natal.

Objetos iluminados

Aproveite um espelho com uma bela moldura e enfeite com um cordão de luzes. Lanternas de vidro decoram a casa e o jardim com delicadeza. Amplifique essa sensação, preenchendo-as com luzes de natal pequenas. O resultado é uma iluminação sutil e graciosa. Use sua criatividade e transforme sua casa e seu jardim com muita luz e magia. Até a próxima!