Avião faz pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Orlando

Da Redação | Geovany Dias

Dois pilotos estavam a bordo do avião da Southwest Airlines quando o motor passou por um problema de desempenho o que levou ao superaquecimento da aeronave, de acordo com autoridades locais. Um áudio, recuperado da torre de monitoramento do aeroporto, constata a declaração do piloto que alertou o mal funcionamento “Acabamos de perder nosso motor direito. Precisamos declarar uma emergência”, disse.

O avião havia decolado de Orlando às 2:47 da tarde e estava programado para pousar em Victorville, na Califórnia, às 16h54. O avião estava sendo transportado para o aeroporto da Califórnia para armazenamento a longo prazo. Autoridades disseram que o desembarque aconteceu antes das 15h15. na pista 36 e, quando aterrissou, o avião ingeriu detritos que resultaram em exaustão e descarga do motor.

A nota oficial da empresa afirma que:

“O avião Southwest 8701 operando como um voo de balsa sem passageiros a bordo retornou ao Aeroporto Internacional de Orlando pouco antes das 3 da tarde, depois que os pilotos relataram um problema de desempenho com um dos motores logo após a decolagem. A tripulação seguiu o protocolo e aterrissou com segurança no aeroporto. O Boeing 737 MAX 8 será transferido para as instalações de manutenção em Orlando para uma revisão”.

O incidente chama a atenção por conta do modelo da aeronave. No início deste mês, o presidente Donald Trump ordenou que todos os aviões Boeing 737 MAX 8 fossem aterrados após um acidente da Ethiopian Airlines que matou todas as 157 pessoas a bordo.