Vocês já ouviram falar sobre Auriculoterapia presencial e à distância nesse tempo de COVID19?

Certamente você já deve ter visto alguém com alguns pontinhos escuros na orelha e ter se perguntado o que seria aquilo, não é? Pois bem, esses pontinhos pretos são chamados de Vacaria ou sementes de mostarda, onde na Auriculo coloca-se as mesmas em pontos correspondentes aos sentimentos ou dores físicas que a pessoa está sentindo no momento da consulta com um Auriculoterapeuta e até muitas vezes os sentimentos que o paciente sente há algum tempo.

Praticamente nos últimos dois meses em que se instalaram as medidas de segurança para a não propagação do vírus COVID19, muitas pessoas estão reclusas em suas próprias casas e no decorrer dos dias que se passam, podem desenvolver muitas queixas como ansiedade, depressão, desânimo, pessimismo, tristeza, impotência pelo futuro, e a mais moderna Síndrome que é a do pensamento acelerado. Além desses sintomas, podemos desenvolver, pelo curso da quarentena, diversas dores físicas como cervicalgias (dor no pescoço, ombros e cervical), lombalgia ou a famosa dor na coluna, falta de lubrificação articular por estarmos reclusos sem nos movimentar, enxaquecas pelo aumento da visualização das telas de TV, celular e computador. E todas essas queixas e sintomas poderão ser efetivamente tratados pela Auriculoterapia.

Uma breve História do surgimento dessa técnica que surgiu na antiguidade quando os mestres de Medicina Chinesa observaram a relação da orelha com pontos de Meridianos e a relação destes com o corpo, de forma que o Microssistema da Orelha se faz capaz de responder nas diversas regiões do corpo através de estímulos realizados no pavilhão auricular. Em 1951, na França, o Dr. Paul Nogier e sua equipe iniciaram a divulgação dessas aplicações e na mesma época o governo chinês também seguiu desenvolvendo a Auriculoterapia de forma incrível.

O termo Auriculoterapia se refere a todo tipo de terapia que utiliza a orelha como meio de tratamento, seja ela aplicação de sementes, cristais, ímãs, agulhas, laser, estímulos elétricos e muitas outras.

A escolha da forma de aplicação depende de vários fatores, entre eles, a avaliação realizada pelo profissional, a preferência do paciente por algum tipo de estímulo, gravidade e especificidades de cada caso, entre outros.

Os resultados costumam ocorrer de forma rápida principalmente nos casos de dores e problemas emocionais. Geralmente o atendimento poderá levar de 50 minutas ate mais tempo, tudo dependerá da resposta de cada ponto, no caso da sessão realizada primeiramente com as agulhas de acupuntura. Estas, geralmente estimulam os pontos correspondentes por volta de 20 minutos e posteriormente são descartadas e logo em seguida aplicadas as sementes de mostarda/vacaria, como também a opção do uso dos pontos estimuladores de Cristais Radiônicos e também pontos de magnetoterapia.

Todas as formas de aplicação possuem seus pontos fortes, as sementes são melhores para quem tem medo de agulhas, a eletro acupuntura auricular promove um resultado mais duradouro entre as sessões, as agulhas realizam um estímulo preciso e confiável, os Cristais Radiônicos promovem resultados incrivelmente rápidos, etc.

A experiência e a dedicação do profissional também fazem muita diferença no resultado final, por isso é importante encontra rum profissional capacitado com a técnica e que saiba ouvir os anseios do paciente para um tratamento eficiente. E no caso dessa fase de pandemia do COVID19, a Auriculo bem ganhando muito espaço em tratamentos por atira em pontos específicos e indiretos aos tratamentos de sintomas que poderão levar ao equilíbrio e sensação de segurança, calma, otimismo e ânimo, assim como os tratamentos do âmbito físico, como comentado no início desse texto.

Uma outra forma de tratar os clientes que ainda preferem estar isolados devido à pandemia, há a modalidade de tratamento a distância, chamada de Teleatendimento ou Teleterapia e que tem ganhado espaço e segurança para quem recebe essa bem feitoria de tratamento.

Portanto, a Auriculoterapia também pode ser aplicada à distância e ainda assim apresenta resultados eficientes e muitas vezes rápidos e é aplicada dessa forma desde 2007 quando o Acupunturista e Auriculoterapeuta teve a necessidade de atender algumas pessoas que se localizavam em outras cidades e que não tinham possibilidade de ir até a clínica “in locu” e após as aplicações e efetividade dos resultados relatados pelos pacientes, observou-se a efetividade dessa maneira de atendimento. E então iniciou-se os atendimentos remotos criando então esta nova forma de abordagem da técnica, que é embasada em conceitos da física, medicina chinesa, fisiologia, litoterapia, radiestesia, terapia vibracional, entre outros.

Mas somente em 2020, com a crise ocasionada pelo isolamento social, é que Lucas Cerraro sistematizou o passo a passo e ampliou a divulgação e o ensino da técnica que chamo carinhosamente de “Auriculoterapia sem Limites”, já que nem as barreiras da distância são capazes de impedir seu funcionamento.

Dessa forma é possível continuar recebendo um tratamento no conforto e segurança de seu lar.

Sempre procure um profissional capacitado que realize a técnica de forma ética em sua integralidade. E você que está em qualquer parte do mundo, se sentir os sintomas descritos aqui ou qualquer outro sintoma que leve a um estado de desequilíbrio, falta de rendimento ou expectativa pela vida assim como sintomas de dores físicas, procure um atendimento em que o profissional possa ir até você ou oferecer um atendimento à distância e certamente após a aplicação os resultados serão benéficos e poderão levar a uma nova perspectiva de vida e sua qualidade.

Esperamos que tenham conhecido mais um pouco sobre essa técnica secular e cuidem -se protegendo-se com os devidos suportes de segurança como usar máscaras, luvas, manter distância estalecida e muito otimismo! Até a próxima matéria e muita LUZ!

Matéria escrita por Helena Hanna Mestre em Fisioterapia, Massage Therapist Licensed e Auriculoterapeuta com atendimentos home care e teleatendimento.

Lucas Carraro que contribui ricamente com a matéria acima é Fisioterapeuta Acupunturista, Professor e Palestrante. Realiza atendimentos presenciais ou via Teleatendimento e iniciou seus estudos em Medicina Chinesa e Terapias Complementares em 2002. Realiza constantemente cursos e estudos para aprofundar seus conhecimentos nas mais diversas áreas.

