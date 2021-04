Astronautas têm importante missão em áreas de tecnologia médica a bordo do “Falcon 9”

Os astronautas conduzirão pesquisas científicas em áreas como tecnologia médica, saúde humana e materiais para beneficiar a vida na Terra. A missão, a bordo do foguete “Falcon 9”, terá um período de seis meses no espaço

Da Redação

Mais um desafio para a NASA será a missão “SpaceX Crew-2”, a bordo do foguete “Falcon 9”, que deverá decolar de Cabo Canaveral, no próximo dia 22 de abril – quinta-feira – , às 6h11(horário de Brasília), sob o comando de uma equipe extremamente preparada. É a primeira missão de Tripulação Comercial, voando com dois parceiros internacionais, e que deverá permanecer no espaço por um período de seis meses.

Segundo divulgou a NASA, os astronautas conduzirão pesquisas científicas em áreas como tecnologia médica, saúde humana e materiais para beneficiar a vida na Terra. Portanto, tarefa de extrema importância para a saúde em tempos de pandemia.⁣

A próxima tripulação a ser lançada no espaço conta com os seguintes astronautas: o especialista da missão, Thomas Pesquet (Thom_Astro) da “European Space Agency”; piloto Megan McArthur, da NASA; comandante Shane Kimbrough (Astro_Kimbrough) da NASA; e o especialista de missão Akihiko Hoshide de JAXAjp.⁣

