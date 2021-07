A importância da máscara e o uso correto para evitar infecção por Covid, alertam os médicos

Estudo analisou a taxa de crescimento da Covid-19 antes e depois dos mandatos da máscara em 15 estados dos EUA. Nos primeiros cinco dias após o mandato, a taxa de crescimento diário desacelerou em 0,9% em comparação com os cinco dias anteriores ao mandato. O que dizem os especialistas? Acompanhe

Da Redação

Os números de Covid estão subindo novamente com a variante delta mais contagiosa se espalhando rapidamente entre as pessoas não vacinadas. E a questão surge novamente: as máscaras ajudam? Tem havido uma mensagem mutável e ocasionalmente conflitante sobre este tópico de especialistas e dos Centros federais de Controle e Prevenção de Doenças.

Estudos repetidos mostraram que as máscaras, quando usadas corretamente, reduzem drasticamente a quantidade de gotículas respiratórias que você espalha e reduzem a quantidade que você inspira –mas não tanto. Isso retarda a propagação da Covid, reduzindo as gotículas expelidas por uma pessoa infectada.

“Não estamos indefesos contra a Covid-19”, disse o diretor do CDC, Dr. Robert R. Redfield, em um editorial publicado no “Journal of the American Medical Association” em julho passado. “Capas de tecido para o rosto são uma das armas mais poderosas que temos para desacelerar e impedir a propagação do vírus, especialmente quando usado universalmente em um ambiente comunitário. Todos os americanos têm a responsabilidade de proteger a si mesmos, suas famílias e suas comunidades. ”

Como é do conhecimento de todos, o coronavírus se espalha principalmente por meio da exposição a gotículas respiratórias exaladas por pessoas infectadas quando respiram, falam, tossem, espirram ou cantam. Quanto mais altas ou mais violentas forem essas exalações, mais longe podem chegar as gotículas infectadas por vírus. Se outra pessoa inalar essas gotículas ou as pegar na boca ou nariz, elas podem se infectar.

As máscaras criam uma barreira física para bloquear essas gotículas e evitar que se espalhem tanto quanto normalmente fariam.

Um estudo analisou a taxa de crescimento da Covid-19 antes e depois dos mandatos da máscara em 15 estados e no Distrito de Columbia. Nos primeiros cinco dias após o mandato, a taxa de crescimento diário desacelerou em 0,9% em comparação com os cinco dias anteriores ao mandato.

Em três semanas, o crescimento diário diminuiu em 2%. O estudo estimou que, como resultado dos mandatos, mais de 200.000 casos de Covid-19 foram evitados durante o período examinado pelo estudo.

Outro estudo examinando 198 países encontrou taxas de mortalidade mais baixas em países com mandatos de máscara em comparação com condados sem. Pode haver outras razões para as diferenças no crescimento da infecção – os mandatos das máscaras podem ter acompanhado os bloqueios e o aumento do distanciamento social, por exemplo – mas cientistas do CDC descreveram as evidências gerais como convincentes.