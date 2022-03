Queda dos preços da gasolina na Flórida pode ser temporária, segundo avisam os especialistas

Preços da gasolina caem 20 centavos por galão na Flórida, depois de atingirem recordes, para alívio dos motoristas. No entanto, especialistas alertam que a queda pode não durar. O preço médio na Flórida é de US$ 4,18 por galão, uma queda de 20 centavos nos últimos nove dias

Da Redação

Motoristas da Flórida sentiram alívio ao abastecer seus veículos: os preços da gasolina caíram 20 centavos, o que representa lucro para os usuários. Especialistas, no entanto, alertam que tendência de queda pode não durar. Segundo os novos dados da AAA mostram que o preço médio na Flórida é de US$ 4,18 por galão, uma queda de 20 centavos nos últimos nove dias.

“No fim de semana passado, os preços do petróleo caíram devido a preocupações com a demanda em relação a um surto de Covid na China, que resultou em bloqueios. No final da semana, os preços do petróleo voltaram a subir mais uma vez, com as preocupações com a oferta global de petróleo – em relação às consequências da guerra na Ucrânia – voltando à vanguarda”, disse Mark Jenkins, da AAA, em um comunicado.

“Felizmente, os preços do petróleo estão bem abaixo da alta que vimos há mais de uma semana. Isso deve permitir que os preços da gasolina caiam esta semana, a menos que o petróleo suba repentinamente novamente.”

Os preços do petróleo atingiram um mínimo de US$ 95,04 por barril na quarta-feira passada, antes de voltarem para US$ 104,70 por barril na sexta-feira.

A AAA disse que os preços do petróleo na segunda-feira eram US$ 3 a mais por barril do que o custo de sexta-feira, embora abaixo do recorde de US$ 123,70 por barril apenas duas semanas atrás.

O presidente Joe Biden criticou as empresas de petróleo na semana passada por não reduzirem os preços mais rapidamente, dizendo que “as empresas de petróleo e gasolina não devem aumentar seus lucros às custas dos americanos que trabalham duro”.