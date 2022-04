Festa de lançamento da Allux Real Estate.

Aconteceu em Orlando, na última terça feira (05/04), a festa de lançamento da imobiliária Allux Real Estate. Uma empresa especializada em ajudar compradores, vendedores e investidores a ter sucesso no mercado imobiliário.

O evento foi a celebração da realização profissional da Broker e CEO, Denise Batista. Foram meses de planejamento para comemorar ao lado de pessoas incríveis em um momento tão importante.

“Ter uma imobiliária é um sonho antigo para mim. Como imigrante e advogada, sei o quanto é importante ter uma pessoa de confiança ao seu lado quando você está tomando uma das maiores decisões de sua vida. Meu profissionalismo, transparência e confiabilidade me impulsionaram para um grande sucesso em minha carreira. Na Allux Real Estate, estou construindo uma equipe que está aqui para fazer com que nossos clientes se sintam em casa, de onde quer que sejam e para onde quer que estejam indo.”, disse Denise.

A fundadora da Allux Real Estate, Denise Batista, é uma das corretoras de imóveis mais inovadoras do setor e uma das mais conhecidas de Orlando. Motivada por um desejo, ajudar as pessoas, Denise domina o setor imobiliário na era digital, como evidenciado por sua próspera presença online. Especialista em marketing com 12,5 mil assinantes no YouTube, 48,5 mil no Facebook e 89,5 mil seguidores no Instagram, ela vende muitas das casas de seus clientes por meio das mídias sociais.

Denise gosta de acompanhar as mudanças do setor. Ela está sempre em busca de mais conhecimento para trazer as informações mais atualizadas para as mesas de seus clientes. Para esse fim, ela mantém associações na OrlandoRegional Realtor® Association e na National Association of Realtors®. Para ela, trata-se de garantir que seus clientes tenham sucesso.

A CEO entende os desafios únicos que surgem com a compra ou venda de imóveis na Flórida Central, especialmente para aqueles que estão se mudando para cá. É por isso que ela toma um cuidado especial para garantir que as pessoas se sintam à vontade e usa toda a tecnologia à sua disposição para se conectar e se comunicar com os clientes, incluindo enviar vídeos de comunidades por drones, criar tours virtuais e liderar tours de vídeo privados. Tenaz, persistente e direto, o objetivo de Denise é ajudar as pessoas a fazer investimentos inteligentes. Ela conhece todos os bairros promissores e seus conselhos ajudaram alguns de seus clientes a dobrar seu dinheiro. Claro que isso nem sempre acontece, mas Denise sempre maximiza o retorno do investimento de seus clientes.

Denise Batista agradeceu aos convidados e todos parceiros que ajudaram esse sonho se tornar uma realidade.



A decoração da festa foi elaborada e organizada por Luxury Event Planner & Designer, Brazilian Event Planner and Decor de Janine Closs, já o buffet ficou a cargo do Chef Fabiano Olmo e a música por DJ Alex.

Texto: Vanessa Caetano Salmeron

Fotos: Is Imagem Solutions

Local: Villagio Restaurant