Edição de agosto/2019 – p. 18

Conheça novo restaurante Jaber Especialidades Árabes

A família Jaber, que mantêm a tradição de servir seus clientes com o melhor da cozinha árabe, no Jaber – Especialidades Árabes –, inaugura em Orlando o segundo restaurante – 2611 Edgewater Dr –, com pratos especiais, preparados e supervisionados pela matriarca, a Chef Cristalina Jaber – no auge dos seus oitenta anos. É privilégio poder degustar Tabule, Cafta, Homus e o imperdível kibe – tem a deliciosa esfiha e Beirute. Há também os pratos da cozinha brasileira – picanha e bife a parmigiana. Para Alex Cesar de Camargo, do “Jaber”, a nova casa dispõe de Lounge – opção para o cliente se reunir com amigos e familiares, onde é servido menu especial. “O restaurante está situado em área nobre de Orlando, com atendimento personalizado, pronto para receber a clientela. Nos fins de semana, o Lounge funcionará até a uma hora da manhã, dando continuidade no nosso atendimento, pois o restaurante encerra as suas atividades às onze horas da noite. Um espaço aconchegante para uma boa conversa, e degustar kibe, esfiha, entre outras opções do nosso cardápio”, informa Alex.

Há oito anos em plena atividades em Orlando, o Jaber – Especialidades Árabes teve a sua primeira casa inaugurada no 5532 da International Dr, informa Alex, pelo CEO Jamil Jader, com o objetivo de atender aos turistas em trânsito na cidade. “É importante ressaltar que o restaurante ‘Jaber’, inaugurado no Brasil há setenta anos, trouxe para Orlando a tradição da família Jaber. A essência dos nossos pratos é árabe, mas o restaurante mantém pratos da cozinha brasileira por ter sido lá, no Brasil, o passo inicial do empreendimento gastronômico, hoje aprovado por todos os gostos e paladares,” acrescenta.

“O objetivo em abrir o ‘Jaber’ em endereço nobre da Edgewater Dr, é para atender clientela mais seletiva, servindo pratos trabalhados e refinados, lembrando que a qualidade é a mesma servida nos demais restaurantes da família. Vamos mostrar para o americano a nossa cozinha libanesa, combinada com a cozinha do Brasil. Lembrando que a essência da nossa gastronomia é árabe”, pontua.

Alex, inclusive, sugere aos clientes que visitarem o “Jaber” um prato que faz muito sucesso nos restaurantes, o Combinado, que traz um pouco de cada delícia árabe, incluindo Tabule, Cafta e coalhada. “Tem sido uma ótima escolha e o cliente também poderá degustar outras opções do nosso cardápio”, comemora.

A gerência geral do Jaber – Especialidades Árabes, está sob os cuidados de Beatriz Jader, que comanda uma equipe altamente preparada para atender a vasta clientela. Conta Alex que a matriarca da família Jader, a Chef Cristalina, esposa de Abdallah, uma das fundadoras da rede de restaurantes no Brasil – hoje com 10 lojas –, “é carinhosamente chamada pelos funcionários de ‘vó’ dos funcionários, sempre alegre e solícita, o que traduz o sucesso do ‘Jaber”.

Vale lembrar que a tradição do “Jaber” também está no food truck da família, presente nos principais eventos que acontecem em Orlando, e em ponto estratégico, no 5532 International Drive – entre Aldo Aeropostale e Hugo Boss. De forma mais prática a rápida, o cliente em trânsito poderá se deliciar com as esfihas, kibe, Beirute, entre outras opções do cardápio, no food truck. A família Jaber convida você e sua família para conhecer a nova casa, “Jaber – Especialidades Árabes”, em Orlando, que reserva momentos agradáveis, degustando boa comida.

Trajetória de sucesso

A tradição da família Jaber se expandiu no Brasil quando Abdallah Jaber – recém-chegado ao país, em navio –, aos 18 anos, depois de ter deixado o Líbano, se aportou em Santos – ele passou pelo Chipre, Itália e Portugal.

E após alguns anos trabalhando como marceneiro e doceiro, conseguiu abrir à primeira “Jaber” – pequena loja de produtos árabes artesanais, na Rua Vergueiro, em São Paulo, onde permaneceu por 15 anos.

Os negócios prosperaram então Abdallah mudou a loja para a Rua Domingos de Morais, onde está em plena atividade até os dias de hoje. Posteriormente, foram inauguradas outras unidades: Afonso Brás, Bandeira Paulista, Guarujá e Avenida Morumbi. Com isso, a marca “Jaber” tornou-se honrada e muito conhecida no Estado de São Paulo. Hoje, as casas são administradas por sua esposa e pelos filhos, Jamil e Sumaia.

Ao longo dos anos, qualidade e credibilidade da marca “Jaber”, acumulam títulos importantes da culinária árabe. Recebeu o prêmio de “A melhor Esfiha de São Paulo” e continua sendo citada entre as melhores casas árabes de São Paulo todos os anos.

Cristalina Jaber chegou a Orlando para dar início a expansão internacional da “Rede Jaber Restaurantes”, comandando a cozinha com as deliciosas especialidades árabes. Essa avó de dez netos foi pioneira desde o primeiro restaurante no Paraíso, em São Paulo. Sua maior alegria é receber elogios e ver a satisfação de seus clientes: “Fico muito feliz quando ouço de um cliente – ‘Este prato está uma delícia, mama!”, diz Cristalina com sorriso no rosto.