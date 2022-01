O Capitão Enzo Passantino defendeu a Seleção Nacional de Futsal dos EUA em Madrid

Enzo Passantino, da equipe “U18” da “Orange Futsal Soccer Academy”, convocado para integrar a Seleção Nacional de Futsal dos EUA – categoria U19 –, está de volta a Orlando. Ele atuou como capitão do time americano na Espanha, e relata a sua experiência em Madrid ao defender a Seleção

Da Redação

O atleta Enzo Passantino, integrante da equipe “U18” da “Orange Futsal Soccer Academy”, de Orlando, convocado pela Seleção Nacional de Futsal dos EUA – categoria U19 –, retornou de Madrid, na Espanha, onde se apresentou à delegação americana, sob o comando dos coachs, Keith Tozer e Otto Orf. Passantino conheceu os novos colegas de equipe, participando de amistosos com times espanhóis, ele que escolhido como capitão do time, com total liderança nos jogos.

Um passo importante para o jogador em sua carreira, consolidando a performance de campeão em quadra, nesse primeiro encontro entre equipe técnica e atletas da Seleção.

Em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, Enzo, que já se encontra em Orlando com a família, demonstrou satisfação com seu desempenho na Seleção, agora se preparando para os novos compromissos na equipe nacional. “Foi uma sensação única esse encontro com os meus colegas de Seleção em Madrid. Uma integração importante entre técnicos e jogadores, quando tivemos quatro jogos contra equipes profissionais da Espanha, durante nove dias de concentração”, relata.

Enzo, junto a Seleção Nacional de Futsal dos EUA, enfrenta equipes da Espanha

Quanto a responsabilidade de atuar como capitão da Seleção Nacional de Futsal dos EUA, Enzo foi enfático na resposta: “Foi uma grande surpresa quando o técnico me escolheu como capitão do time. Ele conhece o meu desempenho nos jogos e disse que confiava no meu talento e disciplina. E quando entrei em quadra com a braçadeira de capitão, foi um desafio.”

“Um capitão tem que ter liderança no jogo, ser um exemplo para os demais jogadores da equipe. Sabia da minha responsabilidade como capitão, e fiz o meu melhor”, ressalta.

Conta Enzo que durante a sua estada na Espanha, esteve com a Seleção em alguns pontos de Madrid, quando pessoas nas ruas pediam para tirar fotos com os jogadores. “Estávamos uniformizados e as pessoas nos paravam para tirar fotos. Foi tudo muito disciplinado, com treinos, reuniões e horários para acordar e encerrar os compromissos do dia. Uma experiência importante para um atleta de Seleção”, disse.

Vice-campeão nacional do “US Youth Futsal National Championships”, pela equipe do “Orange Futsal Soccer Academy”, comandada pelo coach André Joseph Passantino, Enzo, no momento, aguarda os próximos compromissos pela Seleção de Futsal dos EUA. “Ainda não foram divulgados os próximos jogos, mas estou à disposição da equipe técnica que em breve irá divulgar a lista de compromissos”, informa.

Filho do coach e ex-jogador, André Joseph Passantino, e de Andreia Passantino – que comandam a “Orange Futsal Soccer Academy” –, Enzo disse que está conciliando os seus estudos com as atividades esportivas. Ele cursa a Faculdade de Business – Administração de Empresas –, em Orlando.

Sobre a importância de integrar Seleção Nacional de Futsal dos EUA – categoria U19 –, disse Enzo que, “é de extrema importância, também como incentivo para os outros garotos do ‘Orange’. Eles me têm como referência e isso é uma grande motivação para eles se dedicarem aos treinos, participar de competições porque sabem que podem ser convocados para a seleção nacional, como aconteceu comigo. Fui o primeiro aluno do meu pai, da ‘Orange’, e sinto orgulho disso”, finaliza Enzo.

Serviço

Inscrições e contato: www.orangesocceracademy.com

Fones: 407 719 0160 ou 407 757 8855