Artista brasileiro recria a Turma da Mônica em versão realista

O artista digital Hidreley Dião, conhecido por envelhecer celebridades e criar versões realistas de personagens de desenhos animados, publicou em seu Instagram como imagina que seriam os rostos reais dos personagens principais da Turma da Mônica.

O autor das obras utiliza uma espécie de inteligência artificial, aliada a programas de edição de imagem, para alcançar seus resultados impressionantes.

A “Turma da Mônica” é uma criação de Mauricio de Souza, e uma das histórias infantis mais queridas pelos brasileiros. Com o passar do tempo, as histórias e personagens vem se adaptando ao mundo moderno, ganhando novidades nos quadrinhos, desenhos animados e, recentemente, até produções live-action.

Mas você já parou para pensar como seriam a Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e até o Chico Bento na vida real?

Confira agora a produção do artista: