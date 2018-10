Viver Bem de Setembro/2018

Edição de setembro/2018 – p. 34 e 35

1º Evento Educativo sobre Cães em Orlando

Em 4 de setembro, aconteceu o 1º Evento Educativo sobre Cães em Orlando, cujo tema principal foi a “Ansiedade Canina”.

Esse evento foi na I-Drive Nasca, com produção da Pam Events, apresentação de Alexia Nascimento e palestra com a educadora canina Carla Ruas. Foi gratuito, tendo como objetivo principal ajudar e educar a comunidade brasileira com princípios básicos de treinamento e reeducação de seus companheiros caninos baseados na metodologia do Reforço Positivo.

Além do rico conteúdo sobre o mundo canino, os convidados puderam aproveitar um coquetel temático, com direito a bolo decorado, estátuas de cachorros e um delicioso menu oferecido (doces, salgadinhos, pão de queijo, aperitivos fit, entre outros).

Os convidados tiveram acesso a informações importantes, tais como a compreensão do universo canino, o impacto que a rotina tem no comportamento dos cachorros e a importância do trabalho executado dentro da metodologia cientificamente comprovada: o “Treino Positivo”, com estratégias que promovem o bem-estar, a melhoria de comportamentos e o aprimoramento de relacionamento entre cão e família.

Depoimentos:

“Foi um prazer imenso poder realizar um evento com um tema que eu sou apaixonada. Foi tudo preparado com muito amor pra que a nossa comunidade possa melhorar o relacionamento com seus filhos de quatro patas. Eu só tenho a agradecer a Deus e aos meus parceiros que me ajudaram nesse projeto”, afirmou Pamela da Pam Events.

“Mais do que ensinar truques, mais do que construir bons comportamentos, mais do que modificar comportamentos indesejados, treinamento é relacionamento e conexão com os cães. Quanto mais próximos de nós, mais também devemos aprimorar nosso conhecimento sobre eles. Entender o que motiva os comportamentos dos animais e trabalhar com base nisso é atingir um patamar muito mais alto no relacionamento, é o amor em todos os aspectos. Invista no treinamento positivo com seu cão“, disse Carla.

Fotos: Jacqueline Andrade

Happy Hours de negócios em Orlando

No dia 20 de agosto, foi realizado o primeiro de muitos Happy Hours do “Recomendo USA – Grupo Alpha” nos escritórios Longwell Lawyers, em Downtown Orlando. Muitos membros e convidados estiveram presentes.

Fotos: Vanessa Caetano

Marília Mendonça anuncia turnê nos Estados Unidos

A goiana Marília Mendonça traz seus modões carregados de sofrência para terras americanas. A cantora faz a primeira parada em Orlando, na Flórida, no dia 3 de Outubro. Ela se apresenta no House of Blue, no Disney Springs. Marília segue para Atlanta, no estado da Geórgia e, em seguida, volta para Flórida, onde faz seu último show, em Deerfield Beach. Esta será a primeira vez que a cantora se apresenta nos Estados Unidos e promete trazer o melhor do sertanejo atual para as terras americanas. Os ingressos estão disponíveis no site ameticket.com.

Lançamento Internacional “Do Sertão para o Mundo”

A fascinante jornada de conhecimento de uma nordestina que chega aos 30 anos com uma história de luta e sucesso!

“Do Sertão para o Mundo, contribuir para transformar vidas” é o título do primeiro livro escrito por Patrícia Pimentell, lançado pela primeira vez internacionalmente em Orlando. O evento aconteceu na Igreja Renascer, em 17 de agosto, com um coquetel delicioso e com direito à palestra “30 segundos de coragem”. Nessa noite, Patrícia autografou os livros.

Durante o evento, que teve a presença da comunidade brasileira e representantes da mídia, a autora, empresária de sucesso e coach contou sobre a sua história e tocou o coração dos presentes com seu discurso de coragem, perseverança e fé.

Além de Orlando, Patrícia também viajou a Boca Raton para lançar o seu livro em um encontro para mulheres. A assessoria foi realizada por Pam Eventos de Pamela Tello.

Fotos: Jacqueline Andrade

LATIN GRAMMY ACOUSTIC SESSIONS em Miami

Com o cantor Juanes Rafael, esse belíssimo evento aconteceu em 11 de setembro, em Miami. Os participantes que tiveram acesso a ele são membros da Academia do Grammy. Destaque para dois convidados muito especiais: o ator e cantor Rafael Almeida e a modelo e DJ Marjory Andrade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Diogo Nogueira traz samba para Disney Springs

Show de Diogo Nogueiro realizado em parceria da Claudia Martins e Aloha Of America no dia 7 de setembro no House of Blues Orlando na Disney Springs.

Fotos: Gerson da CNB TV