VIVER BEM DE MARÇO/2018

Edição de março/2018 – pág. 34 e 35

Canal Brazil TV Internacional

CBTV comemorou um ano da nova programação e apresentou as novidades para 2018 em um evento com 240 convidados, em Orlando, no dia 12 de março. Para essa apresentação, foi realizada uma Coletiva de Imprensa. O evento, que aconteceu no restaurante mais badalado de Orlando – Gilson’s –, contou com uma ilustríssima bancada, composta pelo CEO Claudio Costa, pelos Diretores PH Castanheira e Marco Alevato, e pelos apresentadores Vandrey Pereira, Nívea Stelmann e Viviane Romanelli.

Após essa coletiva, a CBTV Internacional abriu as portas para um delicioso jantar, recebendo muitos convidados especiais. Entre anunciantes e parceiros, investidores, empresários, celebridades, o ambiente não poderia ter sido melhor. O elenco da CBTV Internacional também compareceu em peso e abrilhantou a noite.

Durante a confraternização, nosso mais novo jornalista contratado do Canal Brazil TV Internacional, Paulo Sérgio, fez uma incrível cobertura ao VIVO, entrevistando os convidados e mostrando um pouquinho da nossa festa para nossos telespectadores. Agora todos os programas AO VIVO são transmitidos através do Aplicativo, Site, Facebook e Youtube.

Após o jantar, nosso querido apresentador Vandrey Pereira conduziu brilhantemente a apresentação da CBTV Internacional no palco. O Diretor PH Castanheira falou sobre a mudança: “Nós percebemos que estávamos realmente nos comunicando com a comunidade brasileira do mundo. Assim, deixamos de ser Canal Brazil com Z. Nós somos Brasil com S e queremos cobrir o mundo com a nossa CBTV Internacional. Por conta disso, decidimos que era preciso investir em uma nova marca e em uma nova plataforma”.

E por falar em nova plataforma, o Diretor Marco Alevato apresentou o novo site e todo o investimento feito em tecnologia de ponta: “Nós desenvolvemos um site moderno, fácil e rápido. Você não precisa dar download para assistir ao conteúdo. Você simplesmente clica em um link e leva toda a programação da CBTV Internacional com você. Nós somos a nova geração do Streaming TV/TV Digital. Nós somos um milagre. Um milagre que criamos para vocês”.

CEO Claudio Costa fez o agradecimento final a todos os presentes e colaboradores: “Esta festa é o momento de compartilharmos com vocês as nossas alegrias, nossas vitórias. Gostaria de agradecer aos nossos apresentadores e patrocinadores. Gostaria de agradecer também a toda nossa equipe. Uma equipe maravilhosa, super dedicada e profissional. Não seríamos nada sem vocês!” Em seguida, Claudio Costa chamou as vinhetas novas, que foram ovacionadas pelo público.

Quem também subiu ao palco para falar de novidades foi a nossa estrela Nívea Stelmann, que apresentou a nova temporada de seu programa em um bate-papo descontraído com Vandrey Pereira. E, como manda a tradição, a festa continuou com a gravação de um episódio do programa “A Hora do Beto Hora”, em uma entrevista exclusiva com o incrível Dr. Rey, que também faz parte do Elenco da CBTV Internacional.

Para finalizar, tivemos o famoso bolo em comemoração ao primeiro ano da nova programação da CBTV. Que festa incrível!

Fotos: Vanessa Caetano Salmeron

Encontro das mamães influenciadoras digitais na Macrobaby

No dia 1º de março, em Orlando, as mamães estiveram na maior loja de produtos para maternidade, bebês e crianças: a MacroBaby. Todas elas foram convidadas para um passeio pela loja e para a apresentação dos novos produtos e, em seguida, para um delicioso café da manhã.

A nova manager de marketing, Renata Miranda, realizou todo o planejamento e celebrou o sucesso do evento.

Fotos: Vanessa Caetano

Primeiro Arraiá no Rancho

Este evento cultural brasileiro será realizado nos dias 2 e 3 de junho de 2018, na cidade de Orlando – FL, em um rancho com 35 acres! Haverá, nesta festa, uma variedade de sabores da culinária brasileira, música country e vários entretenimentos para crianças e adultos. Acreditamos que será uma excelente oportunidade de marketing para a sua empresa, portanto disponibilizaremos algumas barracas e espaço para banners a nossos patrocinadores e apoiadores.

Contato: (407) 257-3842

E-mail: arraianoranchousa@gmail.com

Midia Date Orlando especial para as mulheres

Midia Orlando comemorou o dia internacional da mulher, no dia 8 de março, no restaurante Central Brazil, tendo como convidadas as maravilhosas mulheres da Midia e as empresárias amigas patrocinadoras do evento.

Agradecimento para Sol Sofia Marques, que se apresentou cantando músicas brasileiras, e ao restaurante Central Brazil, de Vanessa Barros (proprietária), bem como a toda sua equipe que nos atendeu gentilmente, oferecendo-nos muitas cortesias e um cardápio brasileiro bem diversificado. À nossa querida fotógrafa profissional Jacqueline De Andrade, um agradecimento especial pelo registro maravilhoso dos momentos de alegria que passamos juntas.

Agradecimento especial ainda para as empresas que participaram e apoiaram o evento:

Central Brazil Restaurant, California Cheese Bread, William Fabio Fisk, Perfume World, Ana Bikinis, Sinhá Brazilian Steak House, Deluca Vacation Homes, Monise Makeup, MacroBaby, Tony’s Brazilian Grill, Alessandra’s Cake, Gold Meat USA, Cleide Divas Meals, Tonya Pereira, The Sogra’s Cake, Xica Xique Fashion Store – Sua loja Farm Rio na Flórida – www.xicaxique.com, Michelle e Valeria (Spirit of Samba), Brasileiras em Orlando Renata Loyola, Izabel Menezes, FISK Orlando FL, Boteco Restaurant, ACE MMA & Fitness, Assureline, OMG! Brigadeiros – Orlando, Emanuelli’s Jewels, Jacqueline De Andrade (fotos).

Creative Design homenageia o dia Internacional da Mulher

Em 8 de março, Creative Design homenageou as mulheres que lutam, as mulheres fortes e as que brilham, mães dedicadas e verdadeiras guerreiras. O evento foi realizado para todas as mulheres presentes com o intuito de agradecer a cada uma por fazer parte da família Creative Design. Todas foram recebidas com carinho e com um delicioso coquetel realizado pelo Chef Luiz Lohran.

Que tarde harmoniosa com várias artistas e profissionais mulheres expondo e mostrando seus trabalhos para as convidadas!

Fotos: Jacqueline De Andrade

Calendário de Shows 2018 na Flórida

Neste ano, já em clima de festa e alegria, All Music Entertainment apresenta a programação de shows 2018. Uma programação especial com mais de 20 shows na Flórida, Miami, Orlando e Fort Lauderdale. Fique ligado em nossas redes sociais. Acompanhe as datas e curta os melhores shows brasileiros nos Estados Unidos.

Vendas on-line/Informações: ameticket.com ou (321) 300-9322.

Próximo shows:

Dia 1 de abril – Vanessa Da Mata – Orlando

Dia 27 de abril – MC Kevinho – Fort Lauderdale

Dia 26 de maio – Leonardo – Fort Lauderdale