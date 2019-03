Viver Bem de Fevereiro/2019

Edição de fevereiro/2019 – 34 e 35

Dupla César Menotti e Fabiano realizaram uma turnê nos Estados Unidos

A dupla retornou aos Estados Unidos para lançar o DVD “Os Menotti in Orlando”, gravado em 2018 durante 4 dias, entre as cidades de Key West e Orlando. Os irmãos começaram a turnê no dia primeiro de fevereiro e a finalizaram em 10 de fevereiro. Eles fizeram as cidades de Framingham (Massachusetts); Danbury (Connecticut); Jacksonville, Orlando e Fort Lauderdale (Flórida).

Na noite do dia 9 de fevereiro, a dupla apresentou-se em Orlando, cantando e alegrando o público com as canções ‘Dia 25’, ‘Me Ensina’, ‘Até Burro Chora’, ‘Cheiro de Problema’ e ‘Coração de Bêbado’. O show teve a participação de Rick Solo (dupla Rick e Renner).

Fotos: Paula Gimenes Photography

Matheus e Kauan realizaram sua primeira turnê internacional com shows nos EUA

A dupla sertaneja Matheus e Kauan começou essa turnê pela Flórida, dia 24 de janeiro (quinta-feira), no House of Blues, com produção Aloha of America. A convidada da noite, que cantou três músicas com a dupla, foi Simone – da dupla Simone e Simaria – que está em férias com a família em Orlando.

A dupla sertaneja cumpriu agenda em mais três dias com apresentações em Newark, em Nova Jersey; Boston, em Massachusetts; e Atlanta, na Geórgia.

Fotos: Nossa Gente by Vanessa Caetano

CleiDiva Meals: imagem nova em 2019 e novos projetos

Em 23 de janeiro, CleiDiva Meals – empresa de alimentação saudável – da empresária Cleide Stabile, apresentou para a mídia e convidados sua nova logomarga, que está mais leve e com uma imagem que transmite saúde. Na ocasião, um almoço especial foi servido, bem como apresentados os projetos para 2019 da “nova” CleiDiva Meals.

Todos os participantes do evento prestigiaram o novo ciclo que se inicia para CleiDiva Meals como empresa. Parabéns e sucesso!

Foto: Arquivo pessoal

Raffa Torres e sua trajetória como cantor e compositor

Aos 15 anos, Raffa começou sua carreira fazendo música gospel. Ele tocava nas igrejas de sua cidade junto com alguns amigos e acabou compondo suas primeiras músicas naquela época. Algum tempo depois, começou a escrever sobre relacionamento, apaixonando-se por isso.

Tudo o que ele compôs foi sem pretensão de ser gravado por outros artistas; mas, em 2014, a dupla Marcos & Belutti conheceu algumas músicas de Raffa em parceria com Lucas Santos, que era editor de áudio do estúdio onde eles gravam, e ambos acabaram gravando cinco músicas de Raffa, entre elas ‘Tão Feliz’, que deu nome ao disco da dupla naquele ano. Isso acabou atraindo a atenção de outros artistas, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Matheus & Kauan, Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba, que também gravaram músicas da autoria de Raffa.

Raffa Torres relembra como foi incrível a primeira vez que escutou uma de suas músicas na rádio. Nesse dia, ele estava dirigindo, distraiu-se e ganhou uma multa de trânsito. Ver pessoas emocionando-se com algo que ele escreveu é o seu maior prêmio, pois é apaixonado pelos sentimentos que suas letras causam nas pessoas. No momento, Raffa está em Orlando (sua cidade favorita) para curtir as férias com amigos.

Perfil de Raffa Torres

Nascido em 1990, o cantor e compositor Raffa Torres sempre esteve ligado à música. Foi com o dom da poesia, por intermédio de lindas composições, que Raffa deu o pontapé inicial em sua carreira profissional. São dezenas de hits e clássicos do sertanejo contemporâneo emplacados em primeiro lugar nas rádios do Brasil e assinados por ele, incluindo: Quase (Cleber & Cauan), Ao Vivo e a Cores (Matheus & Kauan e Anitta), Contrato (Jorge & Mateus), Bom Rapaz (Fernando & Sorocaba e Jorge e Matheus), Nessas Horas (Matheus & Kauan), Eu Era (Marcos & Belutti), 2050 e “A” (Luan Santana), entre outros.

Após meses de preparação, em 2018, Raffa Torres lançou seu primeiro EP da carreira como músico: “Acústico Ao Vivo 1” e, logo em seguida, o single “Moça do Caixa”. Assim ele vem conquistando o Brasil e o mundo, com sua voz doce, sua música escrita pelo coração, com um profissionalismo e produção ímpar.

Fotos: Arquivo pessoal