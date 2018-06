Edição de maio/2018 – pág. 24

Tite convoca os 23 jogadores da Seleção para Copa na Rússia

Sem poder contar com Daniel Alves, do PSG, com ligamento do joelho lesionado e sem condições de recuperação a tempo para jogar na Copa do Mundo da Rússia, o técnico Tite definiu no último dia 14 de maio os 23 jogadores que integram a Seleção Brasileira, convocando Fagner e Danilo para a lateral direita, no lugar de Daniel. Em anúncio na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, o treinador mostrava-se tranquilo, afirmando que haverá três etapas preparatória da equipe no Mundial – uma em casa, na Granja Comary, a segunda em Londres, na Inglaterra, e a terceira e última em Sochi, na Rússia, no dia 10 de junho, uma semana antes da estreia da Seleção.

Em contrapartida, das vagas em aberto, que restavam às vésperas da convocação trouxe nomes de confiança de Tite, a exemplo do goleiro Cássio, do zagueiro Pedro Geromel; do lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Taison, do Shakhtar Donetsk. Candidatos a surpresas no time para a Copa, os jovens Arthur e Luan, do Grêmio, ficaram fora da listagem oficial.

Diante do descontentamento de torcedores quanto ao seus respectivos ídolos não terem sido convocado, nem mencionados, para a Seleção Brasileira, Tite diz que injustiças na lista final são naturalmente cometidas por conta de opiniões diferentes. Ele alega sentir pela ausência de Alex Sandro, lateral da Juventus. O jogador perdeu a vaga para Filipe Luís, que se recuperou de lesão no Atlético de Madrid. “A ideia é que o camisa dez esteja cem por cento já para o primeiro amistoso do calendário, contra a Croácia, dia 3 de junho, na Inglaterra”, salientou.

Quanto à recuperação do atacante Neymar – que fez cirurgia no pé direito – , respondeu o médico Rodrigo Lasmar que o atacante se encontra muito bem e que, na semana que vem, quando se apresentar à Granja Comary, já estará na fase final de recuperação e trabalhando com os outros jogadores em campo.

Tite afirma ainda que Danilo está em vantagem comparado com Fágner na briga pela vaga de titular por estar atuando em alto nível nestes últimos meses, pelo Manchester City. O treinador cita que Dedé, do Cruzeiro, mereceria ir à Copa por todas as lesões que superou. O zagueiro está na lista de 35.

Quem são os 23 convocados

Goleiros: Alisson (Roma, Itália) Ederson (Manchester City, Inglaterra) e Cássio (Corinthians, Brasil); Zagueiros: Miranda (Internazionale, Itália), Marquinhos (PSG, França), Thiago Silva (PSG, França) e Geromel (Grêmio, Brasil); Laterais: Marcelo (Real Madrid, Espanha), Filipe Luis (Atlético de Madrid, Espanha), Danilo (Manchester City, Inglaterra) e Fagner (Corinthians, Brasil). Meias: Philippe Coutinho (Barcelona, Espanha), Paulinho (Barcelona, Espanha), Renato Augusto (Beijing Guoan, China) Casemiro (Real Madrid, Espanha), Willian (Chelsea, Inglaterra), Fernandinho (Manchester City, Inglaterra) e Fred (Shakhtar Donetsk, Ucrânia). Atacantes: Neymar (PSG, França), Gabriel Jesus (Manchester City, Inglaterra), Firmino (Liverpool, Inglaterra), Douglas Costa (Juventus, Itália) e Taison (Shakhtar Donetsk, Ucrânia).