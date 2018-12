Edição de dezembro/2018 – p. 28

Midia America Awards 2018 celebra a interação da imprensa brasileira em Orlando

Pela segunda vez, o grupo Midia America se reuniu para comemorar e homenagear profissionais e empresas que se destacaram na comunidade local durante o ano. Cerca de 200 convidados compareceram à elegante festa realizada no i-Drive Nascar. “É uma honra compartilhar esse momento com vocês hoje. Nós temos a honra de representar a mídia brasileira no exterior e essa é uma caminhada que se revigora a cada instante. Viver no exterior por si só já é uma tarefa difícil. Estar no exterior e ter ainda a missão de informar é ainda mais desafiador e uma missão para poucos, por isso a gratidão a todos aqui!”, disse Vanessa Caetano, organizadora do grupo Midia America e responsável pela realização do prêmio.

Foram seis profissionais premiados em diferentes categorias, selecionados como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na comunidade: Registro de memórias, prêmio entregue a Claudio Castanhola; Mídia Comunidade, dado à Helen Cinsquer; Mídia Digital, que quem levou foi Cristina Persiani Rodrigues, do canal Orlando By Us; Mídia Original, que ficou com a Web TV Brasileira; Mídia Conteúdo, foi para a Miami Experience e, por fim, Mídia Inovadora, que premiou a Rádio Flórida. Os vencedores do segundo Midia America Awards destacaram a importância do prêmio como estímulo para o desenvolvimento de mais conteúdo e de ainda maior qualidade para conectar a comunidade local. “Foi muito gratificante ter recebido este reconhecimento! Isso me impulsiona a querer melhorar cada dia mais, melhorar meu conteúdo, ajudar as pessoas com informações que nem sempre são explícitas nas redes sociais ou mesmo algumas delas são omitidas, minha rede social fala sobre vida real aqui onde vivemos”, contou Cristina Rodrigues, da Orlando By Us.

A festa serviu ainda para estabelecer um contato mais próximo entre veículos de comunicação e empresas que fomentam o mercado, uma oportunidade única para ampliação de network estratégico em prol do desenvolvimento da comunidade brasileira na Flórida Central. “O evento foi excelente. Certamente o melhor evento de mídia que a comunidade brasileira de Orlando já viu. Vi muita gente nova, e isso é legal, especialmente por estabelecer essa rede de contatos entre empresas e profissionais da mídia. Eu adorei a noite!”, disse o Youtuber Rodrigo Sanchemou.

Além dos profissionais e empresas premiados, a festa celebrou a participação e o apoio das várias empresas que investiram e acreditam na importância do fortalecimento da mídia local. Tony’s Brazilian Grill, Fisk Orlando, Acontece em Orlando, Believe Credit Solutions, MacroBaby, Solution Advising, Adrea Rotta, Dj Cadu, Ana Gazzara Luxury Lifestyle, LV Photography, Empire the Luxe Group, Lake Lucerne, Produton Video Social Media, Clover The Lucky Style e Luciana Rental foram algumas das empresas apoiadoras do encontro e que também receberam troféus de participação.

A edição 2018 do Midia America Awards terminou com música ao bom estilo brasileiro, do jeito que a comunidade gosta. “Para o ano que vem, já estamos com um montão de ideias e o objetivo é sempre integrar ainda mais a nossa comunidade”, finalizou Vanessa.