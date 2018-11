Edição de novembro/2018 – p. 30

Gol lança nova linha de voos para Flórida

A Gol celebrou a chegada dos primeiros voos para a Flórida, no último dia quatro de novembro no “Epcot Theme Park” na Walt Disney World Resort. Os voos diários de Brasília para Miami, Brasília para Orlando, Fortaleza para Miami e Fortaleza para Orlando –, têm conexão para mais de trinta cidades em território brasileiro, monitorados por minicentrais de distribuições setorizadas em Brasília e Fortaleza, agilizando o percurso de viagem. Segundo José Carlos Frandji, representante da Gol nos EUA, “é um passo fundamental da Gol na internacionalização de voos com mais transportes de passageiros em território nacional. A empresa também está renovando a sua frota de aviões com o Boeing 737 MAX 8, que opera nos voos internacionais, proporcionando conforto e mais espaço entre as poltronas, garantindo uma viagem ainda mais tranquila”, comemora.

“No dia quatro de novembro foram realizados quatro voos distintos do Brasil para Orlando e Miami, marcando o início das operações que muito foi bem-aceita, e que demarca um passo fundamental da Gol nos Estados Unidos”, disse José Carlos. “O coquetel no ‘Epcot Center’ foi gentilmente oferecido pela Disney à Gol e seus convidados”.

Quanto à escolha de Brasília e Fortaleza, explica José Carlos, trata-se de pontos estratégicos e bem localizados geograficamente, permitindo mais facilidade de conexão para outros destinos. “Brasília liga ao Sul, Sudeste e centro-oeste, então é bem mais cômodo, por exemplo, para o passageiro que vai desembarcar em São Paulo. Já Fortaleza liga ao Norte e Nordeste, atendendo com precisão esta rota. São mais de trinta cidades beneficiadas através de minicentrais de conexão setorizadas em Brasília e Fortaleza”, informa. “E o tempo de espera para os voos de conexão é de no máximo uma hora”, garante.

O representante da Gol nos EUA enfatiza a nova frota de aviões da companhia aérea, que vem sendo renovada com o Boeing 737 MAX 8, uma das aeronaves mais modernas do mundo, equipado com tecnologia de ponta. “São poltronas com assentos de couro, disponibilizando Wi-Fi a bordo e muita comodidade. O passageiro que voa com a Gol pode sentir os benefícios que a viagem proporciona”.

Há dezessete anos operando a rota Brasil e EUA, a Gol realizou até janeiro de 2018, segundo divulgou José Carlos Frandji, mais de três milhões e meio de operações, transportando 419 milhões de passageiros, consolidando o sucesso em voos internacionais. “Em janeiro do próximo ano – 2019 –, a Gol completa dezoito anos de atividades nos Estados Unidos, e, evidente, a estatística de voos e de passageiros transportados será ainda maior”, pontua. “É importante ressaltar que todos os parceiros comerciais da Gol, as operadoras e agentes de viagens, estão devidamente credenciados para emitir passagens da Gol. Portanto, os passageiros em Orlando podem entrar em contato com os nossos agentes de viagem para os devidos procedimentos”, avisa.