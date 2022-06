‘Versailles Ventures’ promove evento beneficente para refugiados ucranianos

Peter Leon, Paola Baraya, Bobbie Celler, Broward County Mayor Michael Udine, Ana Gazzara e Atiquer Rahman



A “Versailles Ventures” realizou na Mansão Versace em South Beach, Miami, o evento beneficente, “World Tour Peace Fundraiser” e “VIP Masquerade Gala”; 85% dos fundos arrecadados serão doados aos refugiados ucranianos

Vanessa Caetano Samaneron @midia.america – Aconteceu em alto estilo, no dia 11 de junho, o “I World Tour Peace Fundraiser” e o “VIP Masquerade Gala” – “The Inveiling” –, na Mansão Versace em South Beach, Miami, com presenças de autoridades, empresários e convidados. O evento beneficente, sediado pela “Bobbie Celler” teve como objetivo arrecadar fundos para “Fundação de Saúde”, em apoio à compra de moradias e construção para os refugiados ucranianos.

______continua após a publicidade_______

Bobbie Celler (de óculos ao centro), anfitrião da noite, recepcionou os ilustres convidados

Paola Baraya, Atiquer Rahman, Michael Udine, Vice-Presidente de Honduras Salvador, Peter Leon

Com tapete vermelho e o prestígio da mídia em geral, foi realizada a abertura oficial da turnê mundial ‘Peace Fundraiser”, na Mansão Versace, “The Unveiling”, leilão de arte ao vivo e desfile de moda com passarela sobre plexiglass na piscina. Também foi servido um jantar para o convidados – com direito a máscara em excelente festa de celebração.

A iniciativa do CEO e advogado internacional, Bobbie Celler, em promover a paz e ajudar os refugiados da Ucrânia, foi alvo de elogios e agradecimentos. Um passo importante, que contou com a cooperação do vice-primeiro-ministro do governo ucraniano e Natalia Zabolotna; Honored Art Worker da Ucrânia, presidente da “ONG Human Developing Foundation of Ukraine.”

Vanessa Caetano Sameron ao centro com Bobbie Celler e convidadas da festa beneficente

Entre os convidados, presenças do prefeito do condado de Broward, Michael Udine, e esposa; do vice-presidente de Honduras, Salvador Nasralla e da congressista Iroshka Nasralla; do embaixador Guillermo Verde e de outras autoridades de Honduras. Eles prestigiaram Ana Gazzara, “The Global Queen” e Bobbie Celler. Houve transmissão ao vivo do evento pelo “Eye On South Florida.”

O “Hello Group”, que gerencia aquisições de talentos, incluiu as celebridades para apresentações ao vivo: os cantores GREYSON CHANCE, GALLANT, JULES AURORA, MARIEME, NINA NESBITT e JEWELS GOLD; DJ MATT STEFFANINA, DJ MEIRLIN e DJ SHISH

Imagens de Avatar Production