Edição de fevereiro/2020 – p. 14

The Grove Resort recebe Paramount Hospitality

Boas-vindas à “Paramount Hospitality Management (PHM)” – empresa agora responsável pelo gerenciamento dos apartamentos para hospedagem do “The Grove Resort & Water Park”, em Orlando, premiado resort de férias em Orlando, a poucos minutos dos parques temáticos da “Walt Disney World”. Uma parceria em pleno vigor desde 14 de janeiro, quando a “PHM” assumiu a administração do sistema hoteleiro que disponibiliza 878 apartamentos de luxo, mobiliados com o que há demais moderno no mercado, atendendo a necessidade dos proprietários dos “The Grove” e dos hóspedes.

Segundo Noah Breakstone, CEO da “BTI Partners”, construtora proprietária do “The Grove”, “a ‘Paramount’ já provou seu potencial de entregar excelentes resultados para as empresas que administra e também para os proprietários de unidades a cada ano, além de criar uma excelente experiência para os hóspedes”, enfatiza.

“A experiência na indústria hoteleira e o alto nível de expertise da ‘PHM’ vão levar o ‘The Grove’ a um próximo nível, nos ajudando a crescer ainda mais no mercado americano e internacional como um dos melhores locais para se investir em Orlando”, argumenta o empresário.

A “PHM” foi contratada após a recente conclusão das obras das três torres de apartamentos do “The Grove”, lembrando que a primeira torre foi inaugurada em 2017. Com mais da metade das unidades vendidas para compradores de várias partes do mundo – incluindo brasileiros –, a “PHM” irá potencializar o relacionamento com os proprietários de unidades no resort.

A “PHM” hoje é responsável por gerenciar e operar premiados apartamentos-hotéis, resorts e hotéis, na Flórida Central, contabilizando décadas de experiência de atuação na região. Foi reconhecida como uma das “Golden 100 empresas”, “Top Privately Held Company”, e está no ranking de “Top Hotel Management Company”, segundo publicação do “Hotel Management”, de 2019.

O “The Grove” oferece aos proprietários de unidades a opção de colocar os apartamentos para serem locados como quartos de hotel – chamado “The Grove Resort Orlando” – que atrai turistas que buscam hospedagem a poucas milhas dos parques da Disney World: “Magic Kingdom Park, Epcot”, “Disney’s Hollywood Studios” e “Disney’s Animal Kingdom”.

Lucro aos proprietários

São oferecidos apartamentos de dois e três quartos, além de cozinha completa com utensílios, máquina de lavar e secar roupas, sala e varanda, sendo uma ótima opção para grupos maiores e famílias, que não queiram ficar em hotéis tradicionais.

Com a opção de alugar os apartamentos como quarto de hotel, os proprietários de imóveis no “The Grove” podem gerar uma renda que ajuda a cobrir os custos com a compra do apartamento. Os preços dos apartamentos de dois e três quartos mobiliados varia de $300 mil a $500 mil para compradores americanos e estrangeiros. A cidade de Orlando, que atraiu 75 milhões de visitantes em 2018, se mantém no ranking de cidade mais visitada dos EUA.

No “The Grove”, proprietários e visitantes podem aproveitar as diversas atrações do resort, muito além do conforto dos apartamentos. Conta também com um premiado parque aquático, o “Surfari Water Park”, que oferece diversos escorregadores, toboáguas, rio de correnteza e um simulador de surf.

O resort conta com espaço especial para as crianças, uma sala de jogos com diversas opções, além de três piscinas, Spa, academia, restaurantes, bares e lounges. Também um minimercado com preço convidativo à disposição dos visitantes e proprietários. Outro ponto interessante, de atração no local, é um lago para prática de esportes aquáticos.

A qualidade dos serviços prestados garantiram ao “The Grove” um dos prêmios de mais prestígio no setor hoteleiro: “USA & Americas Property Awards para Mixed-Use Development Florida”, USA; Best Leisure Development Florida, USA; Highly Commended Hotel USA; além do International Four-Star Hotel 2019-2020. Além disso, a “BTI Partners” venceu o prêmio regional na categoria “Best in Americas for Leisure Development”.