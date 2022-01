A nova versão de “A Branca de Neve e os Sete Anões” irritou o ator Peter Dinklage que fez duras críticas

Famoso por sua atuação em “Game of Thrones”, o ator Peter Dinklage, portador de acondroplasia – nanismo –, criticou a Disney pela nova versão de “Branca de Neve e os Sete Anões”, com atores humanos. Disse que colocar sete anões morando em uma caverna é algo “inaceitável”

O ator Peter Dinklage, famoso por suas atuações no cinema, destacando-se o seu papel em “Game of Thrones”, fez duras críticas à Disney pela nova versão de “A Branca de Neve e os Sete Anões” com atores humanos – estreia prevista para 2023 nas telonas. O ponto que Peter ressalta são os atores anões do clássico – portadores de acondroplasia, uma forma de nanismo –, que, segundo ele, aparecem de forma “inaceitável”. Disse que, “colocar sete anões morando juntos em uma caverna, é uma visão retrógrada da Disney, e isso é desagradável para o nanismo”.

Os Estúdios Disney se manifestaram através de um comunicado, respondendo às críticas de Peter Dinklage. A direção afirmou ter ciência dos aspectos problemáticos da obra. “Para evitar reforçar estereótipos da animação original, estamos propondo uma outra abordagem para esses sete personagens, com consultas a membros da comunidade de nanismo”, afirma a nota.

Desde 2014, com “Maléfica”, a Disney tem apostado cada vez mais em refazer seus clássicos de animação em versões live action. Porém, as adaptações têm causado polêmicas frequentes. Em 2019, “Dumbo” cortou de seu roteiro os personagens dos corvos que acompanhavam o circo no filme original, considerados caricaturas racistas.

Comentários polêmicos

As críticas aos estúdios, por refazer “uma história retrógrada”, que reforçaria estereótipos sobre o nanismo tem sido a retórica do ator. Os comentários de Peter Dinklage sobre a versão de “A Branca de Neve e os Sete Anões” têm rendido polêmica. Ele se manifestou sobre o anúncio do filme em entrevista ao podcast “WTF with Marc Marcon”. “O que vocês estão fazendo? Eu não fiz o bastante para avançar na causa, a partir do meu lugar? Acho que não estou fazendo barulho o suficiente”, completou Dinklage.

O ator britânico, portador de acondroplasia – nanismo –, ficou famoso por defender a causa e chamar atenção à condição em papéis como Tyrion, de “Game of Thrones”. Seu novo filme “Cyrano”, adapta a clássica peça francesa, transformado o poeta em uma pessoa com nanismo – e Dinklage é cotado para o Oscar pela interpretação.

O novo “A Branca de Neve e os Sete Anões” ainda não possui data de estreia, mas é esperado para 2023. Além de Rachel Zegler como a personagem principal, Gal Gadot (“Mulher-Maravilha”) foi anunciada como a Rainha Má. A direção fica a cargo de Marc Webb (“500 Dias com Ela” e “O Espetacular Homem-Aranha”).