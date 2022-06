Ossada humana é encontrada por trabalhadores em canteiro de obras

Polícia investiga identidade e causa da morte; ossada humana é encontrada em canteiro de obras de Pine Hills

Um grupo de trabalhadores encontrou ossada humana durante escavações em um canteiro de obras de Pine Hills em Orlando. A polícia foi acionada e as investigações seguem para identificar as causas da morte

Da Redação – Foi uma surpresa “macabra” para trabalhadores da construção quando se deparam com ossada humana em um canteiro de obras de Pine Hills em Orlando, na tarde da terça-feira. Eles escavavam o local e foram surpreendidos com os restos esqueléticos, gerando certo tumulto. A polícia foi imediatamente acionada.

______continua após a publicidade_______

Os trabalhadores escavavam uma área próxima do 6227 W. Colonial Drive, surgindo então os restos de ossos humanos, causando espanto, disse a polícia do Condado de Orange. Os trabalhos no local foram interrompidos.

O Departamento de Polícia do Condado de Orange disse que responderam ao chamado na área por volta das 16h46, e os investigadores iniciaram trabalhos para obter informações sobre a identidade ou causa da morte.