Nevou na Flórida: vídeo mostra neve caindo do céu no Condado de Okaloosa

Imagem do vídeo registrado pelo gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa mostra a neve caindo

O vídeo impressionante, de neve caindo do céu no Condado de Okaloosa, foi registrado pelo Gabinete do Xerife local. Michele Nicholson, porta-voz do escritório, disse que a neve não chegou a fixar no chão, então não causou tantos problemas

Da Redação

Nevou na Flórida? Não se trata de nenhum efeito mirabolante, ou algo semelhante, mas um fato verídico, através do vídeo divulgado na segunda-feira,3, pelo escritório do Xerife do Condado de Okaloosa. O gabinete postou um vídeo em sua mídia social, mostrando neve caindo do céu no Lago Lorraine, no norte da Flórida, no Panhandle. A informação deixou moradores da região surpresos.

Michele Nicholson, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa, disse em um e-mail que a neve não chegou a grudar no chão, então não causou problemas. O condado abriga dois destinos de praia populares: Fort Walt Beach e Destin.

O gabinete do xerife disse ainda na postagem que a temperatura era de 75 graus no domingo, mas às 3 da manhã de segunda-feira estava nevando. Segundo o gabinete, o vídeo foi feito “enquanto patrulhava o estacionamento de “Lowe”, em Beal, pela “B-Shift Central!”. Em comunicado, o escritório do xerife pediu aos residentes que se agasalhem para se prepararem para as baixas temperaturas.

No vídeo, um policial é ouvido dizendo “está nevando” enquanto mostra os pequenos flocos de neve caindo em seu uniforme.

A última vez que o Panhandle da Flórida teve um clima de inverno significativo foi em janeiro de 2018, quando uma tempestade despejou neve em Tallahassee pela primeira vez em três décadas e forçou o fechamento de escolas, escritórios e um trecho da Interestadual 10.