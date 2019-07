Edição de julho/2019 – p. 15

Lounge CDO abre espaço para turistas em Orlando

O “Coisas de Orlando – CDO” –, hoje o maior grupo do Facebook no mundo, com 363 mil membros – canal de viagem com objetivo principal de ajudar pessoas com informações precisas na visita a Orlando – está realizando grande façanha ao inaugurar o Lounge CDO. O espaço físico interativo, denominado pelo fundador do CDO, Diego Talberg, como centro de apoio ao turista, principalmente brasileiro, é iniciativa inovadora, onde o visitante encontra loja com produtos do CDO, podendo trocar informações e receber a devida atenção de sua equipe de apoio, os moderadores . “O Lounge CDO nasceu para ser um centro de apoio ao turista, principalmente, brasileiro. Nós queremos ajudar o viajante para que ele realize a viagem dos sonhos e que ela seja perfeita”, salienta Diego.

“Os membros que integram o ‘Coisas de Orlando’ são selecionados pela nossa equipe de moderadores, através de uma análise, e a partir da conexão recebem toda orientação necessária para a sua viagem a Orlando, a capital do entretenimento. Não aceitamos no grupo pessoas que queiram falar de política ou que tenham outros interesses além de saber sobre Orlando. Somos um grupo de entretenimento, estritamente voltado para o turismo”, alerta Talberg.

Há seis anos em plena atividade, conta o fundador que a ideia do CDO conquistou adesões importantes, esclarecendo dúvidas de viajantes em questões fundamentais, caso de mães que viajam com filho com diagnóstico de autismo. “Quando ocorre a dúvida de uma mãe que vem a Orlando acompanhando o filho autista, outras mães que integram o CDO e que tiveram o mesmo problema, dão dicas de como se proceder, a partir do embarque”, relata Diego.

“As dúvidas são inúmeras porque a pessoa, ou família, que vem a Orlando quer segurança ao deixar a zona de conforto. Às vezes não fala inglês e precisa de auxílio. As perguntas são sobre companhia aérea, melhores atrações na cidade, quais os melhores parques, aonde ir e aproveitar ao máximo porque às vezes viajam com o tempo limitado”, informa.

“Tem também pessoas que chegam a Orlando com portador de deficiência física, com mobilidade limitada, e precisam de cadeira de rodas. É necessário dicas para superar obstáculos. O nosso grupo ajuda essas pessoas, dando total assistência. E quando chegam a Orlando querem nos conhecer. O espaço Lounge CDO marca esse momento porque as pessoas que nos visitam encontram um espaço diferenciado, aconchegante, com loja que disponibiliza os nossos produtos – garrafinhas, camisetas e os nossos botons com a logomarca do CDO”.

Explica Diego que o CDO informa sobre Orlando em qualquer idioma. “Fomos o primeiro canal brasileiro sobre Orlando a receber o selo de verificação do Facebook e o primeiro blog brasileiro sobre viagens a desenvolver um aplicativo próprio”, complementa. “No Lounge CDO nós temos um ‘muro mágico’ como estamos chamando, que é onde passam informações, imagens. É uma tela de LED com 180 polegadas”.

“Prover funcionalidades”

“Temos Wi-Fi CDO Um Wi-Fi de alta qualidade, com um giga de velocidade. Essa é conexão para quem visita o ‘Lounge’, seja para navegar, buscar informações ou até mesmo trabalhar. Nossa ideia é prover funcionalidades para todos. E se um YouTuber, por exemplo, precisar de um lugar para subir os seus vídeos, o Lounge CDO será o seu ponto de parada. É uma ótima forma de conectar sua marca com todas as pessoas que passam pelo nosso espaço”, comemora.

“Nosso espaço Kids do Lounge CDO além de ser interativo, divertido e cheio de funções, também tem uma causa por trás. Estamos apoiando a ‘Fundação Brainy Mouse’, que desenvolveu esse software para a integração de crianças, inclusive autistas e com Síndrome de Down. Todas elas brincam juntas e se divertem de maneira igual, dessa forma promovendo a inclusão das crianças no nosso espaço.