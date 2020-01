Edição de janeiro/2020 – p. 23

Gol Linhas Aéreas entra em campo na Florida Cup

A “GOL Linhas Aéreas” marca pontos ao entrar em campo como patrocinadora da Florida Cup 2020 – com placas de publicidade ao redor do campo e nas atividades esportivas, musicais e de entretenimento que compõem o evento –, no importante torneio realizado em Orlando. As equipes do Corinthians, Palmeiras, Atlético Nacional, da Colômbia, e o New York FC, dos EUA, abrilhantam os jogos disputando entre si. Outro destaque é o “Footgolf”, com partidas entre craques históricos. O encerrando da Copa terá o show da notável Ivete Sangalo.

“Somos a Companhia aérea dos brasileiros, das seleções brasileiras de futebol, e estamos muito felizes em patrocinar o torneio, que chega para reforçar ainda mais o apoio da empresa ao crescimento e desenvolvimento do esporte. Estamos transportando emoções, e aproximando ainda mais os brasileiros na Flórida com o nosso país”, afirma Luiz Teixeira, Country Manager da “GOL” nos EUA.

Importante ressaltar que em seis anos de disputa, a “Florida Cup” reuniu 26 times, e só no ano passado mais de 40 mil pessoas assistiram de perto aos jogos, transmitidos para 103 países. E com o patrocínio da “Gol Linhas Aéreas”, o evento fica ainda mais forte, proporcionando aos brasileiros que acompanham aos jogos, momentos inesquecíveis.

A “GOL Linhas Aéreas” é a maior Companhia aérea do Brasil, com mais de 33 milhões de Clientes transportados por ano, e líder no segmento corporativo e de lazer. Em quase 19 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina.

Atualmente, opera 750 voos diários para 76 destinos operados diretamente pela “GOL” – Brasil, América do Sul, Caribe e EUA –, com uma frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737. A Companhia mantém alianças estratégicas com a “Air France” e “KLM”, além de disponibilizar aos clientes 14 acordos de codeshare e 77 de interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias.

Com o propósito de ser a “Primeira para Todos”, a “GOL” tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. A #NovaGOL reforça esse conceito, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; Salas VIP para viagens domésticas e internacionais; o melhor programa de fidelidade do mercado – SMILES – e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente.

No segmento de transporte e logística de cargas, a “GOLLOG” possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do país e exterior. Internamente, a “GOL” tem uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na segurança, valor número um da Companhia.

