Excesso de velocidade causa 4 mortes na Orange Avenue; moradores reclamam

Excesso de velocidade na “Orange Avenue” provoca mortes e deixa moradores local à mercê do perigo iminente

Moradores de Southchase pedem para denunciar excesso de velocidade nas estradas e pedem segurança. “Tivemos 4 mortes nos últimos doze meses”, disse um morador da área

Da Redação

Preocupados com sua segurança contra excesso de velocidade e engarrafamentos, moradores de vários bairros no sul de Orange County pedem providências urgentes. Vale lembrar que quatro pessoas morreram nos últimos meses entre “Orange Avenue” e “Orange Blossom Trail”, disse um morador da área. A população local reivindica a instalação de um sinal de parada obrigatória para tentar conter os abusos de motoristas.

Segundo a associação de moradores local, havia um estudo para melhorar o monitoramento das estradas, mas nada foi feito. Inconformados, dizem que esperaram demais e não querem ver mais tragédias nesta comunidade.

“Tivemos quatro mortes nos últimos doze meses nesta rodovia entre Orange Avenue e Orange Blossom Trail. Esta é uma estrada de 45 km/h, pois teremos mortes e até um carro capotou, disse Elsa Lugo, moradora da área.

Para os moradores, é importante que os engenheiros rodoviários de Orange County acelerem a implementação de métodos para reduzir a velocidade e o congestionamento do tráfego nas rodovias de “Bebee” e “Balcombe.”

Durante reunião realizada na seção “Southchase” de Orange County, engenheiros rodoviários explicaram como alterar certas faixas e instalar novos sinais para tornar o fluxo de tráfego mais seguro.

“A comunidade está falando que as pessoas estão dirigindo em excesso de velocidade e temos que ver o que fazemos para ser mais seguro, especialmente quando as pessoas usam essas faixas como via pública em ‘Balcombe”’, disse ele Humberto Castillero, gerente de engenharia de tráfego de Orange County.

Na busca por soluções há desafios que alguns pedem por radares, mas o estado da Flórida não permite. Outros perguntam por que não vão atrás daqueles que participam de corridas clandestinas. O Município tem uma política de acusação zero.