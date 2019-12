Começa Art Basel em Miami e brasileiros se destacam na The Wall of Arts na semana de arte de Miami

A semana da Art Basel 2019 em Miami, mais uma vez reúne artistas, colecionadores e apreciadores de arte do mundo inteiro e vários artistas brasileiros estão se destacando no mercado de arte mundial graças a participação em feiras de artes internacionais como esta.

Este ano, a “The Wall of Arts” teve o maior pavilhão entre todas as feiras de arte que compõem a Art Basel e Miami Art Week e conseguiu dar um grande destaque para todos os 37 artistas que participaram da mostra que reuniu grandes artistas com trabalhos de instalações, fotografias, pinturas, esculturas, joias, resinas e outras formas de arte em um contexto contemporâneo sob a curadoria de Jade Matarazzo.

No espaço The Wall of Arts na Red Dot Miami. o Brasil foi um dos países de maior participação, pois cerca de 60% dos participantes eram brasileiros. A começar pela instalação de Ronaldo Fraga que homenageia o trabalho da ONG Miguel Perrotte, a obra reúne vários lenços de grife e bonecas feitas a mão com tecido de retratos e, sem dúvida, foi a instalação que mais chamou atenção na noite.

Registramos a presença de vários designs de interiores, colecionadores, do cônsul de Miami e até da baiana Giulia Levita, ex-The Voice Kids 2019 entre outros artistas, prestigiando o espaço “The Wall of Arts” na Red Dot Miami.

Vários artistas estão expondo suas peças para o mundo através deste espaço de arte em Miami que é considerado a maior vitrine de arte do mundo. Uma grande novidade deste ano foi que a Red Dot permitiu que designs de joias participassem da exposição e dentro do espaço da “The Wall of Arts” também estão cerca de 13 designs de joias.

A exposição na Red Dot Miami é sempre muito esperada, pela qualidade e acessibilidade das peças que reúne e pelo grande público, cerca de 38 mil pessoas visitarão o espaço o The Wall of Arts durante os cinco dias de exposição que vai de 4 a 8 de dezembro de 2019.

“É fascinante ver como o interesse dos colecionadores de arte aumentam ao conhecerem os artistas”, afirmou a especialista em arte Jade Matarazzo

“Ver um público consumidor tão eclético unido pela arte é muito interessante! Aqui se vê que existe interesse para diversos seguimentos da arte”, afirmou o publicitário Antonio Martins.

“A Red Dot é uma feira acessível e de qualidade!”, declarou a designer de interiores Myrna Porcaro.

“A minha percepção do projeto “The Wall of Arts” é de realização de sonhos, pois conseguimos montar uma estrutura que viabiliza, apoia e torna possível para que artistas consigam expandir seu mercado de consumo ou até mesmo lançar novos nomes, novas técnicas mundialmente para o mercado internacional de arte”, destacou o publicitário Antonio Martins.

Segue a lista dos artistas do espaço “The Wall of Arts” Red Dot Miami 2019: Amauri Torezan, Brasil; Augusto Mangussi, Brasil; Beyond Grasp, USA; Bryan Drummond, USA; By Sonja, Madri; Carolina Spichiger, Chile; Danesi, Brasil; Daniel Branco, Brasil; Denise Zanvettor, Brasil; Edu Danesi , Brasil; Fellippe Chiari, Brasil; Gritt Sanders, Dinamarca; Gui Popp, Brasil; Humberto Hermeto, Brasil; Jim Grossman, USA; José Leal, Brasil; Junia Machado, Brasil; Kazuo Okubo, Brasil; Leo Bacan, USA; Luiza Lavorato, Brasil; Marcia Bukowski, Brasil; Marcus Paschoalin, Brasil; Mariella Morrone, Brasil; Messi Schneider, Brasil; O Gringo, Belgica; Pilar Honorato, Chile; Priscila Schott, Brasil; Renato Arcanjo, Brasil; Ricardo Casado, Cuba; Ronaldo Fraga, Brasil; Saymon Designs, Brasil; Sebastián Florido, Equador; Sidnei Tendler, Brasil; Toddy Holland, Brasil, Trois Kong, Belgica; Zevi G, USA.

A Red Dot ocorre de 04 a 08 de dezembro no Mana, em Wynwood, “The Wall of Arts” apresentará alguns nomes já veteranos como Kazuo Okubo, Ronaldo Fraga, Ricardo Casado, que se juntarão a jovens ganhadores de prêmios e emergentes de sucesso como Sebastian Florido, Leonardo Bacan, By Sonja, além do americano Zevi G que apresentará uma escultura avaliada em US$ 145 mil.