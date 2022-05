Momento em que tiradores de elite e mergulhadores retiravam as vítimas da lagoa infestada de jacarés

Equipe de mergulho da polícia, com total habilidade conseguiu retirar casal que caiu na água infestada de jacarés na Flórida. Momentos de tensão acompanhados por curiosos. A mulher e o homem foram levados para o hospital

Da Redação

Atiradores de elite da polícia e mergulhares salvaram casal que caiu com uma minivan em lagoa infestada de jacarés, na Flórida. Equipe de mergulho com total habilidade conseguiu retirar as vítimas da água diante de olhares de curiosos. Foram momentos de apreensão, até que os atiradores foram chamados ao local para executar o resgate.

A Patrulha Rodoviária da Flórida relata que uma minivan estava viajando na Flórida Turnpike em West Miami-Dade, quando o motorista perdeu o controle em uma rampa de saída, capotou e entrou em uma lagoa de retenção.

Um homem e uma idosa estavam no veículo, segundo as autoridades. Testemunhas pularam na água para ajudar, e as autoridades chamaram equipes de mergulho para o local, junto com os atiradores. Os mergulhadores retiraram as vítimas da água, enquanto os franco-atiradores as protegiam dos jacarés na lagoa.

A mulher e o homem foram levados para o hospital em estado crítico, disseram autoridades. Não se sabe se os atiradores dispararam algum tiro.