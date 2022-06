Artista brasileiro transforma atores em personagens do ThunderCats

Thunder, thunder, thundercats! Hooooooo! Thundercats é uma série animada, que fez sucesso nas décadas 80 e 90, e se consagrou como um marco da cultura pop mundial. Disponível atualmente na HBO Max, o desenho também vai virar um filme em live action, que será dirigido por Adam Wingard e irá misturar atores reais com animação gráfica, mantendo o visual clássico.

A animação conta a história de um grupo de sobreviventes do planeta Thundera, que são forçados a fugir de sua terra natal. Em seu novo planeta, os protagonistas contam com a liderança de Lion-O, e sua Espada Justiceira, para vencer os vilões e defender seu lar.

O artista Digital e ilustrador Samukarts (@samukarts) criou versões dos ThunderCats com as estrelas de Hollywood Henry Cavill, Margot Robbie, Walker Scobell, Omar Sy, Mckenna Grace, Andy Serkis e Alexander Ludwig. Com a ajuda de softwares de edição de imagem, ele dá vida aos personagens que marcaram uma geração.

Veja abaixo as criações do artista: