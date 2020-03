Edição de março/2020 – p. 40

A Importância da Drenagem Linfática em Fase Gestacional

Helena Hanna Giusti

Massage Therapist licenciada pelo estado da Flórida, Personal Trainer certificada nos EUA, Fisioterapeuta e Esteticista

Vamos conversar um pouco sobre a importância da massagem de Drenagem Linfática nas gestantes que estejam “turistando” ou morando na Flórida?

Certamente, as futuras mamães que visitam a Terra da Magia ou trabalham em Orlando (ou são do Lar) precisam se cuidar e ter o imprescindível cuidado de um profissional qualificado para receber a confortável técnica de drenagem com o objetivo de serem bem cuidadas nesse período de fragilidade chamado gestação.

Incrível como a fase gestacional, em que a gravidez se torna prioridade na vida de uma mulher e de toda a família, requer cuidados. Com ela, passamos por alegrias, anseios, desejos e transformações psicológicas, orgânicas e corporais. E a cada mês de gestação, a mulher começa a perceber e sentir os incômodos dos famosos inchaços nas pernas e tornozelos (membros inferiores) e as dores nas regiões lombar, quadril, pernas e algumas vezes até de outros locais.

Esses acontecimentos acontecem pelo fato das mudanças hormonais que ocorrem de acordo com o progredir da gestação, assim como as modificações estruturais e corporais que poderão gerar as famosas dores do nervo ciático e lombar.

Para explicar rapidamente e melhor o edema gestacional, podemos entender que se trata de um líquido que se acumula, ou seja, o corpo começa a acumular mais líquido do que absorvê-lo e eliminá-lo pelos vasos linfáticos. Esse inchaço gera incômodo tanto com as famosas sensações de peso nas pernas, como com a aparência de que os ossinhos laterais dos tornozelos estão simplesmente desaparecendo.

A partir do momento que a futura mamãe se sente desconfortável com o inchaço e o seu médico conceda-lhe a autorização médica para tratar de forma paliativa esse quadro, a gestante poderá procurar um profissional licenciado e qualificado, como o Massage Therapist, para realizar a famosa Massagem de Drenagem Linfática Manual e a massagem relaxante e terapêutica de alívio articular e muscular. Somente um profissional habilitado poderá realizar tal procedimento sobre a gestante, pois necessitará de profundos conhecimentos do sistema linfático, tais como anatomia, fisiopatologia e, com certeza, experiência em aplicar a técnica com conhecimento pertinente ao período gestacional. Além disso, o profissional irá tratar a futura mamãe levando em consideração diversos pontos ao longo do corpo, que não poderão ser estimulados, drenados ou massajados, evitando-se consequências como incentivo ao parto antecipado, ativações de pontos abortivos, compressão da artéria aorta torácica devido ao mau posicionamento durante a sessão, assim como outros pontos a serem considerados do início da gestação até o período que precede o momento do parto.

A atuação do profissional, também no período pós-parto, merece atenção especial no que trata de saber o momento ideal para manipulação mais específica de toda coluna lombar e quadril, assim como o manuseio, mesmo que leve da região abdominal, já que – após o parto – todo o complexo de órgão, músculo diafragma e útero estarão em processo de reajuste e reposicionamento intra cavidade abdominal. Pressionar, drenar, massagear deverão ser realizados com cautela e em momentos ideais, em que só o profissional e uma excelente avaliação poderão elencar possível ou ainda em espera para tais. E não se pode desconsiderar a avaliação minuciosa da resposta cardiopulmonar da gestante, tópico de suma importância para o tratamento adequado e seguro à mamãe e ao bebê.

Finalmente, a drenagem realizada – com sabedoria e muito carinho – promoverá conforto e leveza dos membros inferiores da mamãe gestante, manutenção ou leve redução do inchaço, redução significativa nas dores gerais e com certeza o bem-estar que ela, certamente, merece. Futuras mamães, invistam em vocês e no conforto de sua linda e inesquecível gestação… cuidados necessários para que a gestante possa usufruir deste momento tão especial e curtir as maravilhas que só Orlando tem e exige disposição e corpo sadio, sem dores e inchaços.

Grata ao Jornal Nossa Gente e a toda equipe que cuidadosamente se preocupa em promover informação e notícia com qualidade para residentes e visitantes de Orlando e Região.