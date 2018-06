Edição de maio/2018 – pág. 28

Twilight Zone Tower of Terror desafia seu medo. Experimente!

Para você que gosta de experimentar emoções fortes, com algumas pitadas de sobrenatural, o Twilight Zone Tower of Terror é atração imperdível do parque temático Disney’s Hollywood Studios, em Orlando. Prepare-se para dar gritos, mas não se sinta intimidado, afinal, você estará entrando em elevador sombrio, onde tudo pode acontecer. O elevador, acredite, despenca das alturas – 61 metros –, e a sensação é incrível. Pode ir para baixo, para cima, tudo muito imprevisível. Tem ainda inúmeras outras surpresas que vão deixar você arrepiado.

Em ponto estratégico do Disney’s Hollywood Studios, a famosa torre, muito além da imaginação, foi inaugurada em 1994, mas desde a sua estreia passou por inúmeros aperfeiçoamentos, dentre eles, a partir de 1999. Por exemplo, a queda do elevador é selecionada aleatoriamente pelo computador, razão pela qual a experiência nunca é idêntica a anterior, criando-se um clima de suspense ainda maior. Ao entrar no elevador, você descobrirá o que existe além do canto mais profundo e mais sombrio da imaginação.

A fila é imensa, afinal, todos – adultos, jovens e até mesmo algumas crianças – querem vivenciar os momentos de pânico que o brinquedo oferece. A adrenalina vai a mil, impulsionando o lado aventura de todos nós, de desafiar o perigo. Inclusive, o Twilight Zone Tower of Terror é considerada a melhor atração do parque Disney’s Hollywood Studios, somente comparável com a montanha-russa – Rock ‘n’ Roller Coaster starring by Aerosmith.

Vale lembrar que o elevador tem capacidade para 21 pessoas. Então você embarca nesta atração e, de repente, tudo despenca do décimo terceiro andar, deixando os passageiros em pânico. E logo você adentra ao prédio da atração, e é conduzido a uma biblioteca onde assiste a uma apresentação onde “Rod Serling” –, criador e narrador da série “The Twilight Zone” (conhecida no Brasil como “Além da Imaginação”) – descreve os eventos ocorridos no hotel, enfatizando a estória de cinco hóspedes desaparecidos no Halloween de 1939, em decorrência de um fenômeno sobrenatural.

A narrativa e o vídeo preparam os passageiros para lidar com o que virá à frente. E a partir deste momento, é um salve-se quem puder. Depois disso você embarca no elevador que irá conduzi-lo a vários andares do hotel. O elevador dá solavancos e ameaça despencar a cada segundo.

É importante ressaltar que o elevador na realidade é uma espécie de carrinho, que adentra ao poço do elevador, possibilitando-se, desta forma, que você possa ser transportado tanto horizontalmente quanto verticalmente. Você, leitor, foi avisado, portanto, respire fundo e se entregue a essa aventura sobrenatural.

Serviço “Twilight Zone Tower of Terror” 351 South Studio Drive – Sunset Boulevard, Orlando, FL Fone: 407-939-5277