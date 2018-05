Edição de maio/2018 – pág. 20

SonoHotel by Monreale, primeira bandeira brasileira de hotéis nos EUA

No último mês de abril a Organização Monreale Hotels concluiu a aquisição do “Continental Plaza Orlando Hotel”, na Visitors Circle, localizada na International Drive com a Universal Boulevard.

Com 190 apartamentos o hotel passa por renovação “cem por cento turn around” e a partir de novembro desse ano, passará a se chamar “SonoHotel International Drive Orlando by Monreale”. Esta será a primeira bandeira brasileira de hotel nos EUA, fato inédito até então, um orgulho para a hotelaria brasileira.

Presente no mercado hoteleiro americano desde 2012, quando o Grupo foi proprietário por três anos de um hotel de 110 apartamentos franqueado com uma bandeira budget da rede Wyndham, a Organização Monreale Hotels galgou cada degrau para se adaptar a cultura local.

Em 2013, a rede Wyndham concedeu ao então hotel o prêmio de melhor “Turn around” do ano entre os aproximadamente 2200 franqueados da bandeira usada na época. “Naquele momento sentimos que tínhamos passado no teste da internacionalização, e estávamos prontos para o nosso primeiro voo solo. O Brasil tinha de fincar a sua primeira bandeira em solo americano, e tem de ser na I Drive. Vamos abrir caminho para que mais redes hoteleiras brasileiras venham pra cá,” conta Flávio Delgado, CEO do grupo.

Fundada em 1991, a Organização Monreale Hotels possui sete hotéis, tem mais de 400 colaboradores diretos e, em 2018, seu Resort o Monreale Poços de Caldas recebeu o prêmio de um dos melhores hotéis da América Latina para família. E SonoHotel é a marca budget da rede.