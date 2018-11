Edição de novembro/2018 – p. 41

Somos seres vibracionais

Tudo no universo é vibração, por isso se diz que somos seres vibracionais!

Cada vibração que emitimos, equivale a um sentimento.

Todo sentimento emitido, gera uma vibração que pode ser positiva ou negativa. Por isso é essencial prestar atenção aos nossos pensamentos, as nossas companhias, as coisas que escolhemos assistir ou as músicas que decidimos ouvir. Tudo influencia nossa vida, vejamos:

Nossos pensamentos emitem uma frequência para o Universo e essa frequência retorna para sua origem, no caso, nós! Portanto se nos temos pensamentos negativos, de tristeza, desanimo, raiva, medo, isso tudo volta pra nos. Por isto é muito importante que cuidemos da qualidade de nossos pensamentos, para que as respostas do Universo vejam positivas!

As pessoas a nossa volta, igualmente nos influenciam diretamente. Quando nos estamos ao lado de pessoas positivas, alegres, determinadas, a nossa vibração, aumenta, então, tome cuidado com os pessimistas e reclamões!

As músicas, assim como as coisas que decidirmos assistir no cinema, no teatro ou na TV, são instrumentos poderosos, tanto para elevar nossa vibração, como para diminuí-la. Então, escutar músicas de qualidade e ver programas que nos fazem bem, atrai para nos uma frequência boa, elevada!

O que falamos afeta e muito a nossa frequência vibracional! Para manter a frequência elevada é fundamental que eliminemos o habito de reclamar e de falar mal dos outros.

O ambiente, seja em nossa casa ou no trabalho, deve ser cuidado! Se passamos grande parte do tempo em ambiente desorganizado, sujo, feio, isso também afetará nossa frequência. Então vamos deixar nossa casa e nosso local de trabalho sempre limpos e organizados. Vamos cuidar bem do que ja temos e assim mostrar ao universo que estamos aptos a receber muito mais!

A Gratidão! Quantos benefícios nos traz! A gratidão deveria se tornar um habito em nossa vida!

Então que tal começar hoje a agradecer por tudo que temos, por tudo que conquistamos , assim o universo percebendo nossa satisfação vai nos mandar mais daquilo que colocamos em nosso pensamento.

A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam positivamente em nossa vida! Simples assim!