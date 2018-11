Edição de novembro/2018 – p. 28

Participe da ação “Natal do Bem”

“Fazer o bem sem olhar a quem”, dito popular que traduz solidariedade e amor ao próximo, retratando que ainda há esperança de encontrarmos pessoas do bem em tempos de individualismo. O gesto de caridade do empresário e produtor, Tarcísio Matheus Rodrigues Alencastro, sócio da empresária Gysa Dal’Olmo, na empresa de eventos “Dal’Olmo Interprises”, impulsionou a ação “Natal do Bem” com objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes, alimentos não perecíveis e produtos de higiene – fraldas – que serão doados as famílias de baixa renda em Orlando e no sul da Flórida. Uma iniciativa envolvendo empresários e pessoas da comunidade brasileira, unidos em uma causa nobre.

No dia 14 de dezembro, a partir das 20 horas, será realizada em Orlando a festa beneficente Red and White Merry Cristmas, no I Drive Nascar, oportunidade em que os alimentos, brinquedos e demais donativos arrecadados para o “Natal do Bem” serão distribuídos por Tarcísio – que irá se vestir de Papai Noel – com ajuda da idealizadora do Projeto Social “People Who Make Diference”, Márcia Romero. Juntos, visitarão lares de crianças carentes, levando os presentes a quem tanto precisa.

E para comemorar o seu aniversário no dia 23 de novembro, no Gilson’s Restaurant, em Orlando, Tarcísio está promovendo um supershow com a presença do músico Tomati – que integrou o sexteto do “Programa do Jô”, na Globo – que irá se apresentar ao lado de Michelle Spinelli, executando o melhor da Bossa Nova, Jazz e Samba. Mas, o aniversariante tem um pedido muito especial aos seus duzentos convidados: “Por favor, não me levem presentes, quero doações para as famílias carentes da ação ‘Natal do Bem’, essas pessoas precisam de atenção”, diz o produtor.

“Tenho sempre dito que nós, jornalistas, temos o poder da comunicação, de realizar importantes feitos, como no meu caso, de promover grandes eventos. Na minha trajetória sempre ajudei pessoas carentes, principalmente crianças, mesmo quando eu estava no Brasil, onde consegui arrecadar meia tonelada de alimentos junto com o jornalista Mauro Naves e o ex-jogador Marcelinho Carioca”, lembra Tarcísio.

“É uma corrente do bem em tempos tão difíceis. Acreditava que as pessoas que moram nos Estados Unidos não tinham problemas com alimentação ou de outras necessidades, mas isso é uma realidade. Tem muita criança que os pais não têm condições de comprar brinquedo, então resolvi fazer essa corrente do bem e, graças da Deus, tenho recebido apoio da mídia, dos empresários e dos brasileiros em geral”, comemora. “Estou confiante e tenho certeza de que vamos ter uma boa arrecadação para levar alegria ao Natal de tantas famílias pobres”, se emociona.

Segundo Tarcísio, as pessoas interessadas em ajudar a ação “Natal do Bem” poderão deixar as respectivas contribuições nos seguintes pontos de arrecadações: “Pão Gostoso Bakery”, “Seabra Foods”, “Gilson’s Restaurant”, “Sabor Brasil Kissimmee”, “Dona Juana Coffe Shop”, “Recomendo em USA” e para Lucena no “Correio Orlando”.

Foto destaque: Tarciso Mateus, organizador do Natal do Bem