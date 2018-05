Edição de maio/2018 – pág. 19

Mudança da logomarca e inovação da Costa Brazil Tours

Após vinte e cinco anos de plena atividade no mercado de Turismo na Flórida, atendendo o contingente de brasileiros e americanos em viagens pelo Brasil e demais países, o CEO da “Costa Brazil Tours & Travel”, em Orlando, Claudio Costa, anuncia a nova logomarca da renomada empresa, acompanhando a fase de modernização, investimentos e mudanças de direcionamento e tecnologia da agência. É um novo passo na esfera do crescimento, abrangendo o seu campo de atuação, inclusive, abraçando a causa LGBT – entre Brasil, EUA e Canadá –, preparando pacotes especiais a clientes específicos.

Estamos inovando, e a troca da logomarca da ‘Costa Brazil Tour’ demarca o processo de modernização e investimentos da empresa, galgando novos horizontes e ampliando o nosso foco de atuação para melhor atendimento do cliente”, explica Claudio Costa.

“Confesso que sou apegado às coisas e não sou muito adepto a mudanças, mas chegou o momento de avançar, inovar, e é o que temos feito. A inovação da nossa logomarca, foi o resultado de reuniões com a minha esposa – Andrea Albuquerque –, e mais dois funcionários de marketing da empresa. É a mudança de direção nos trabalhos da agência, como, por exemplo, a plataforma digital, facilitará o cliente em fazer reservas, obter todos os benefícios que a empresa oferece e também reservar tíquetes da Disney. Todo esse processo está acoplado a mídia social, com aplicativo para tabletes e celulares. Houve a junção do nosso website de Orlando com a nossa agência em São Paulo. Estamos unificados agora. Esse processo favorecerá parceiros, estamos contribuindo com as pequenas agências”, informa Claudio Costa.

“O mês de maio estabelece o pontapé inicial desta nova etapa da ‘Costa Brazil Tour”, marcando o ano com chave de ouro e quem ganha são os nossos clientes. Vêm aí novidades, em diferentes lugares de viagens, incluindo o Brasil, com novas rotas. Estamos abraçando a causa LGBT e vamos preparar roteiros de viagens específicos, atendendo essa fatia do mercado. Vamos trabalhar entre Brasil, Estados Unidos e Canadá. Inclusive, estou indo a Toronto”, ressalta Cláudio. “Vamos também focar em grupos de estudantes, na questão do intercâmbio”, finaliza.