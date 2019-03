Edição de março/2019 – p. 20

JPA Travel Market reúne empresários em Orlando

O tradicional Festival de Turismo de João Pessoa (PB), apontado como o maior do Norte e Nordeste, que reúne donos de hotéis, profissionais de turismo em estandes, workshops, fóruns de discussão, capacitações e rodadas de negócios, agora passa a se chamar oficialmente, JPA Travel Market, internacionalizando a sua marca. O CEO Breno Mesquita, explica que a mudança visa um reposicionamento da marca, visando à internacionalização e expansão do evento para os próximos anos, como acontecerá a partir da 9ª edição, nos dias 18 e 19 de outubro – “Centro de Convenções de João Pessoa”. “Vamos fortalecer conexões com mercados potenciais dentro e fora do país, além de consolidar o caráter mais amplo do evento, dividido em feira, fórum, rodada e capacitações. Percebemos que o nome ‘Festival JPA’ já não transmitia a amplitude de oportunidades que ele, de fato, oferece aos seus participantes”.

Em recente visita a Orlando, dando início ao roadshow JPA Travel Market – que se estenderá para as capitais Fortaleza, Recife e Salvador –, os diretores Breno Mesquita, Cláudio Júnior – diretor Comercial –, e Bruno Mesquita – diretor de Operações –, estiveram reunidos com quarenta empresários no Camila’s Lounge explanando sobre a importância do Festival – e do novo slogan –, que abre espaço aos empreendedores dos EUA, repercutindo o êxito da iniciativa em 2018.

“Na edição do ano passado, abrimos espaço exclusivo aos agentes e empresários dos Estados Unidos, e foi um sucesso, com uma área de cem metros quadrados onde dez empresas tiveram excelente atuação e bons resultados em seus negócios. Inclusive, tivemos a participação do Consulado Americano que orientou sobre os trâmites na concessão de vistos. Esse ano o espaço americano será ampliado e terá uma área de cento e cinquenta metros quadrados, e vamos contar com a adesão de mais empresas dos Estados Unidos, que já confirmaram presenças, expandindo a proposta no âmbito americano. Vamos ter uma sala de capacitação para receber os agentes de viagens”, comemora Breno Mesquita.

“Durante o roadshow com empresários de Orlando mostramos as áreas exclusivas para o espaço Estados Unidos, reforçando a potencialização do evento que cresce a cada ano, e que irá receber em outubro mais de duzentas e trinta empresas, cinquenta e cinco marcas internacionais, onde é esperado um número recorde de profissionais de turismo – 3.400 participantes –, no maior evento do Norte e Nordeste. O ‘JPA Travel Market’ é o quarto evento mais importante do Brasil”, enfatiza o CEO.

Camila’s Lounge sedia encontro

“O ‘Camila’s Lounge foi um anfitrião maravilhoso para as novas explanações, e teve a presença significativa de empresários de Orlando que acompanharam atentos o evento. Fechamos, inclusive, com as três maiores agências que vendem os Estados Unidos, como também tivemos as presenças de os maiores agentes de viagens da Flórida. Evidente que vamos ter um número expressivo de empresários de Orlando em João Pessoa”, acrescenta.

Explica Breno que o JPA Travel Market é um evento B2B do turismo no Norte e Nordeste, cujo objetivo é reunir e promover a integração do setor de viagens e turismo, além de oferecer novos produtos ao mercado. Ele destacou a participação de renomadas empresas de turismo, de capacitados profissionais da área com estandes, workshops, fóruns de discussão, capacitações e rodadas de negócios. “O evento não está aberto ao público final, é um evento restrito aos profissionais de turismo”, informa.

“Agora, chegamos ao mercado mundial com força e estamos preparando muitas novidades esse ano no ‘JPA Travel Market’, consolidado como o evento mais importantes do calendário nacional”. Acrescenta Mesquita que em parceria com alguns expositores, estará apresentando a edição de 2019 em três capitais: Fortaleza, Recife e Salvador. “Vamos a Fortaleza e depois seguimos para Recife, em abril. Fechamos o roadshow em maio, em Salvador. Temos muito trabalho pela frente”, finaliza Breno.

Lembra o empresário que o evento de 2018 recebeu 3,5 mil profissionais, sendo 1,4 mil agentes de viagens, além de 235 estandes, sendo 60 internacionais. A previsão é de crescimento para 2019, principalmente de empresas e buyers estrangeiros. “Com o sucesso da área exclusiva para as empresas e profissionais que atuam nos Estados Unidos em nossa edição do ano passado, temos recebido o apoio do trade da região para fortalecermos nossos laços”, declara Breno Mesquita.