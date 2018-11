Edição de novembro/2018 – p. 12

Gilson’s Brazilian Restaurant inaugura espaço para shows em 2019

O empresário Gilson Rodrigues, do Gilson’s Brazilian Restaurant, em Orlando, está em plena atividade com os preparativos de inauguração do novo empreendimento que acontecerá em janeiro de 2019, no Shopping DezerLand Park, na International Driver – que estará aberto ao público a partir de 1º abril do próximo ano. Trata-se de restaurante com espaço para shows e eventos corporativos, com capacidade de acomodação de 1046 clientes sentados, também disponibilizando de amplo salão festas infantis e comemorações em geral. “É um mega espaço que irá melhor atender aos nossos clientes residentes em Orlando e o fluxo de turistas que visitam a nossa cidade”, comemora Gilson. “É um local maravilhoso, estou feliz, e posso adiantar que já é sucesso. O shopping começa a funcionar a partir de abril, mas o restaurante estará em atividades já no mês de janeiro. Acredito neste projeto e estou trabalhando muito para que possamos inaugurar o nosso restaurante no primeiro dia de janeiro”.

O novo Gilson’s Restaurant, adianta o empresário, servirá comida brasileira, mantendo um cardápio privilegiado que conquistou o paladar de turistas e residentes. “Vamos ter no restaurante um espaço para a realização de festas de crianças, casamentos e reunião de empresas, com capacidade para cento e cinquenta pessoas. Temos também um salão para shows e demais eventos, que abriga até mil e oitocentas pessoas. É um espaço privilegiado, em ponto estratégico da Internacional Driver, e a decoração está ficando linda, todos vão adorar”, acrescenta Gilson.

O Shopping DezerLand Park, que estará em plena atividade a partir de abril de 2019, conforme adiantou Gilson Rodrigues, disponibilizará de espaço privilegiado com Go-Kart – pistas para os corredores de kart e turistas praticantes –, além de onze salões para eventos e festas temáticas. Destaque para o museu de carros de filmes famosos, que terá exposto obras lendárias como, por exemplo, o Batmóvel de Batman, que esteve nos filmes do herói dos quadrinhos, e que ficará a disposição do público – com direito a fotos e selfies.

Lembra Gilson Rodrigues que as festas que acontecerão no Dezer Land Park vão ter o suporte do seu restaurante. “O Gilson’s Restaurant irá preparar a comida dos eventos que acontecerem nos salões do shopping. Temos uma equipe apta a dar o suporte necessário com qualidade e bom atendimento”, ressalta. “Temos um cardápio muito bem elaborado, com pratos variados da gastronomia brasileira, preparados por cozinheiros de primeira linha”, reforça.

“Estou muito confiante nessa nova etapa do Gilson’s Restaurant, é um projeto maravilhoso, com espaço fantástico. A gente precisa acreditar no projeto, e eu acredito. Deus acima de tudo e vamos começar o próximo ano com o pé direito e muito trabalho pela frente. Já estamos trabalhando intensamente para a inauguração do restaurante, preparando a decoração e a equipe de trabalho. Com certeza será a grande novidade de dois mil e dezenove”, salienta o empresário.

Quanto ao Gilson’s Brazilian Restaurant – 8191 Vineland Ave, Orlando – disse o empresário que pratos deliciosos vão incrementar as festividades de final de ano, com uma equipe afinada para melhor atender a clientela. “O nosso cardápio oferece o melhor da comida brasileira e estamos preparando uma série de novidades para as festas de fim de ano. Convidamos os familiares para que passem o Natal e o réveillon na nossa companhia. Espero você no Gilson’s Restaurant para degustar boa comida e passar horas agradáveis junto dos seus”, finalizou Gilson Rodrigues.