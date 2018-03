Edição de março/2018 – pág. 05

FESTURIS abre inscrições para a 30ª edição

Começou no dia 1º de março, o credenciamento para os profissionais interessados em participar da 30ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, que ocorre entre os dias 8 a 11 de novembro, no Serra Park em Gramado/RS na Serra Gaúcha.

A edição de 2018 deve ser um marco para o setor turístico e o evento terá muitas novidades. As mudanças e ações programadas serão anunciadas a partir do mês de abril pela direção do evento.

As inscrições são gratuitas para agentes de viagens do Brasil e do exterior até o dia 31 de maio. Profissionais do trade em geral e estudantes terão tarifas especiais. Para garantir o credenciamento basta acessar o site do FESTURIS: www.festurisgramado.com e clicar no link Credenciamento.

“O FESTURIS é uma plataforma de negócios criada para fomentar o setor turístico brasileiro e voltada para a geração de negócios, palco de conhecimento e atualizações, além de um foco direto nos profissionais, principalmente o agente de viagem. Por isso nesta etapa inicial os agentes de viagens podem se credenciar gratuitamente. Sempre dizemos que o FESTURIS é do agente”, destaca a diretora do evento, Marta Rossi.

FESTURIS 30 anosEvento realizado pela empresa Rossi & Zorzanello, o FESTURIS Gramado é considerado pelos profissionais de Turismo do Brasil e da América do Sul o mais importante em geração de negócios para o setor. De 08 a 11 de novembro a cidade de Gramado sediará uma edição comemorativa, a 30ª, e a promessa da organização é de receber mais de 2 mil marcas de todo o planeta para a feira de negócios, 14 mil profissionais de turismo do Brasil e do exterior, com várias caravanas internacionais e mais de 65 destinos internacionais, além de promover muita geração de negócios e oferta de conhecimento com o Congresso e uma grade temática voltado aos profissionais.

Mais informações e credenciamento pelo site: www.festurisgramado.com.