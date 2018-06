Donald Trump assina ordem executiva para manter crianças imigrantes junto aos pais

Orlando, Flórida – 20 de junho

Após crise de grande repercussão no governo, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou hoje (20) uma ordem executiva que deverá acabar com a separação de crianças de suas famílias na fronteira. Pelo menos 2 mil crianças foram afastadas de familiares desde abril deste ano por conta da política de tolerância zero para imigração ilegal.

De acordo com o presidente, o episódio não passou de uma consequência dos esforços do governo em conter a imigração indevida nos EUA. Ao monitorar as fronteiras, aqueles que tentam fazer a travessia de forma ilegal são processados criminalmente e enviados para presídios federais. Crianças, que naturalmente não poderiam ser deportadas ou mesmo acompanhar familiares na prisão, são levadas para abrigos mantidos pelo governo. Pelo menos oito crianças brasileiras encontram-se sob esta condição, segundo reportagem publicada pela Folha de São Paulo.

Com a mudança, a partir de agora, pais e filhos permanecem juntos em um centro de detenção para aguardar o andamento legal do processo. “Trata-se de manter as famílias unidas ao mesmo tempo em que temos uma fronteira muito forte, muito poderosa”, declarou Trump.