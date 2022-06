Trump pretende lançar candidatura na Flórida

Donald Trump deixou escapar nos bastidores da corrida à presidência, que poderá lançar sua candidatura presidencial de 2024 mais cedo do que pensava, e provavelmente será na Flórida. Isso se deve ao fato do empresário estar ameaçado pelo atual governador Ron De Santis, que vem ganhando força como um provável candidato à indicação presidencial pelo Partido Republicano.

DeSantis já apareceu à frente de Trump em duas pesquisas realizadas no Western Conservative Summit, em que foi questionado aos 1.114 participantes, quem eles gostariam de ver no topo da chapa em 2024.

Após as frustradas tentativas de provar que a eleição de 2020 foi fraudada, Trump perdeu a popularidade e apoio entre os republicanos. Vale lembrar que o empresário chegou a sofrer um processo de impeachment, que foi rejeitado pelo Senado, por “incitação à insurreição”, que segundo a acusação, incentiva os apoiadores a praticarem os atos violentos, decorrente da invasão ao Capitólio em Washington D.C.

Na contramão do ex- presidente, DeSantis pode se tornar uma opção mais viável ao Partido Republicano, uma vez que o governador se mostra mais flexível nas questões políticas, além de ter menos rejeições e polêmicas no currículo. O atual governador da Flórida é apontado como favorito para vencer a reeleição em novembro, e tal feito poderia ser um forte propulsor para lançar sua indicação para 2024.

Nem DeSantis nem Trump, ainda não declararam abertamente a intenção de concorrer ao pleito, mas mesmo assim, DeSantis já está arrecadando fundos para campanha em outros estados.