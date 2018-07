Edição de julho/2018 – p. 28

Clássicos do terror da década de 1980 ganham vida no Halloween Horror Nights 2018

Dois icônicos filmes de terror da década de 1980 – Chucky e Palhaços Assassinos do Espaço Sideral – ganharão vida na forma de terríveis zonas de medo no Halloween Horror Nights do Universal Orlando Resort.

Na zona de medo Revenge of Chucky (A Maldição de Chucky), um dos ícones mais assustadores da história dos filmes de terror, Chucky, da série de filmes da Universal 1440 Entertainment, está de volta para trazer o caos às ruas do Universal Studios. Os visitantes entrarão em uma feira de brinquedos que se tornou letal, cheia de reviravoltas diabólicas em brinquedos clássicos da infância do passado. Os visitantes serão perseguidos por brinquedos possuídos – como macacos assassinos, um jogo de tabuleiro que se tornou mortal e mais. E os visitantes ficarão cara a cara com o boneco mais letal do mundo.

Na zona de medo Killer Klowns from Outer Space (Palhaços Assassinos do Espaço Sideral), uma tenda de circo interestelar, cheia de palhaços do outro mundo do filme de terror de ficção científica da Metro Goldwyn Mayer Pictures, pousou nas ruas do Universal Studios Florida. O cheiro de algodão-doce convidará os visitantes a entrar no local – mas eles logo perceberão que as guloseimas são feitas de vítimas inocentes, e eles são os próximos da lista. Os visitantes tentarão escapar dos palhaços assassinos ou de enfrentar a ira de suas armas de raios, que os transformarão em grotescos algodões-doces.

Revenge of Chucky e Killer Klowns from Outer Space completam o line-up de zonas de medo do evento este ano. Outras três histórias originais vão assombrar as ruas – incluindo Vamp 85: New Year’s Eve, Twisted Tradition e The Harvest.

Em 34 noites selecionadas de 14 de setembro a 3 de novembro, as mais intensas noites do Halloween Horror Nights vão ocorrer no Universal Orlando Resort. Os horrores dos anos 1980 vão invadir o evento deste ano, à medida que grandes sucessos cinematográficos, filmes de terror, clássicos cult e pesadelos originais inspirados no passado ganham vida – incluindo o suspense de ficção científica “Stranger Things” da Netflix e o clássico de Halloween “Trick ‘r Treat” (Contos do Dia das Bruxas) da Legendary Pictures. Os visitantes levarão mais sustos do que nunca, pois encontrarão 10 casas assombradas – o maior número de casas da história do evento – cinco zonas de medo e um espetáculo ao vivo. Mais detalhes sobre o evento deste ano serão revelados em breve. Para obter mais informações e para comprar ingressos, visite www.HalloweenHorrorNights.com.