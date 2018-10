Edição de outubro/2018 – p. 12

Brasileira troca o esporte pela gastronomia italiana

Há poucas horas antes do embarque para o Brasil, o Nossa Gente conversou com a tertired trainer do renomado Olive Garden Italian Restaurant em Orlando, Jade Nunez Soares. Comunicativa e determinada, a jovem de apenas 23 anos tem a missão treinar em São Paulo uma equipe de profissionais para a inauguração da nova casa do Olive Garden, no Shopping Aricanduva. “Estou indo pela quarta vez ao Brasil com a função de treinar a equipe de trabalho para inauguração do nosso restaurante. A minha função é passar conhecimentos da marca aos funcionários, garantindo que sejam mantidos os padrões americanos. Acompanho o crescimento profissional de cada membro da nova equipe, e após duas semanas, no máximo, retorno a Orlando. Alguns funcionários encontram dificuldades, outros são mais rápidos, mas o importante é que os resultados sejam positivos”, garante Jader.

Mas o que chama a atenção na trajetória profissional bem-sucedida de Jade na gastronomia italiana, é que antes de chegar à cozinha ela foi repórter de Esportes, cobrindo os jogos do Orlando City. Indagada sobre a mudança de profissão, da troca do campo pela culinária, a entrevistada foi enfática: “Tenho vinte e três anos e quando a gente se forma – Jade trocou o Jornalismo pela Hotelaria –, descobre novas experiências. O jornalismo foi uma ótima oportunidade que tive, mas o restaurante é a minha paixão. Nunca me arrependi de mudar de profissão, nunca me questionei sobre isso”, ressalta.

Os motivos que a levaram optar pela gastronomia, explica Jade, “foi à boa marca do restaurante e a oportunidade de crescimento na empresa. A culinária a princípio era a minha primeira opção quando decidi fazer faculdade nos Estados Unidos, mas os preços eram bem altos, então escolhi o jornalismo. Ainda existia certa dúvida quanto a me ingressar na gastronomia, ainda não tinha certeza se era uma paixão ou não”, revela.

Mas as circunstâncias direcionaram Jade ao seu real destino: a culinária. E foi através da sugestão de um amigo, que trabalhava no restaurante, que incentivou a jovem estudante de Jornalismo a buscar uma oportunidade como partner no Olive Garden Italian Restaurant, em Orlando. O novo emprego na verdade seria para complementar a sua renda. E deu certo. A determinação e competência na execução das tarefas chamaram a atenção do gerente do restaurante.

“O meu chefe um dia me chamou e disse que a empresa ia abrir um restaurante em São Paulo, e ele disse que iam me mandar para o Brasil. Pensei que fosse uma brincadeira, mas foi sério. Fui enviada ao Brasil com tudo pago, para preparar a equipe do novo restaurante. Treinei a equipe de trabalho e o resultado foi muito bom”, lembra Jade. “Eu queria crescer na empresa, ter uma oportunidade melhor, e as coisas foram caminhando para isso”.

A partir daí não teve mais dúvidas quanto à profissão a seguir, Jade então optou em fazer Hotelaria na faculdade, abrindo mão do jornalismo. “A minha família deu cem por cento de apoio na minha escolha porque ama a marca. E para mim é uma ótima chance de poder viajar para o Brasil, de fazer o que eu gosto. O meu pai mora no Brasil, em São Paulo, e posso vê-lo quando viajo. A minha mãe mora nos Estados Unidos, estou sempre com os meus pais, e eles são os meus fãs”, comemora.

“Os diretores do Olive Garden estão satisfeitos com o meu trabalho, ficaram felizes quando fui designada para ir ao Brasil treinar a equipe do restaurante que foi aberto no Shopping Morumbi, em São Paulo, em dezembro do ano passado”, diz Jade. “Hoje supervisiono o restaurante de Orlando, e faço de tudo (sorri). Vou para a cozinha, estou no atendimento, vou para o bar, faço a supervisão. Nós seguimos o padrão de uma família de sucesso na gastronomia. Nossos Chefs preparam menus especiais, com o melhor da gastronomia italiana, mas também ouvem os clientes”.

Jade Nunez Soares é filha de brasileiros, mas nasceu nos EUA. Aos dois anos de idade foi levada para o Brasil, em São Paulo, onde viveu até os dezenove anos, quando decidiu retornar ao país para fazer faculdade. E quando consultada sobre o nível de exigência do seu trabalho no Olive Garden, disse o seguinte: “sou acessível, mas exigente comigo mesma. Tem de haver um equilíbrio com os meus colegas de trabalho para que possamos atingir a meta estabelecida. A gente também consegue se divertir, ou seja, cinquenta por cento a cinquenta por cento. Acho importante exigir para conseguirmos alcançar resultados”, determina.

Perguntada sobre a importância da escolha profissional na era da mecanização, Jade não hesitou na resposta. “Hoje em dia somos cobrados o tempo todo. O nível de exigência é intenso, algo que antes, em outros tempos, não havia tanta pressão quanto agora. É importante as nossas escolhas, profissionalmente falando, porque se não estamos felizes, se trabalhamos desmotivados, não crescemos na profissão. É fundamental ter critério em suas escolhas, saber exatamente o que você quer e dar o seu melhor. Se você está feliz, cresce profissionalmente”, alerta.

Boa comida no Olive Garden

O Olive Garden Italian Restaurant em Orlando serve pratos deliciosos, com padrão de qualidade do melhor da gastronomia italiana. E se você procura boa comida, uma ótima atmosfera familiar e atendimento preciso, o local é ideal para estar com a família, amigos e aquela pessoa especial. Há diversas opções no menu, tendo ainda entrada com sopa ou salada. Você pode optar apenas pela entrada com opção de repetir sem pagamento adicional. A sopa companha a baguetinha de alho na entrada que é deliciosa. Um dos restaurantes mais procurados pelos brasileiros em Orlando.