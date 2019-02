Edição de fevereiro/2019 – p. 16

Boteco do Manolo pronto para receber você

Foi inaugurado em Orlando o Boteco do Manolo – Bar e Restaurante, tradição do Rio de Janeiro que chega aos EUA em alto estilo, trazendo no cardápio o melhor petisco, com pratos saborosos – o imperdível Tutu à mineira acompanhado com couve – pizzas e delícias que agradam aos paladares mais exigentes. Ambiente aconchegante, descontraído, com música ao vivo, onde você saboreia o tradicional bolinho recheado com bobó de camarão e catupiry, churrasco misto a mineira, além de frutos do mar e bacalhau. O empresário Marcelo Barcia Riveiro diz que o público-alvo são os brasileiros, “mas estamos abertos para americanos e hispânicos, preparando o melhor da gastronomia brasileira, latina e sul-americana. Servimos almoço e jantar, e atendemos até a meia-noite de quarta a domingo. Na segunda ficamos abertos até as onze horas da noite e, as sextas, até as duas horas da manhã”, ressalta.

“Temos feijoada aos sábados e cozido no domingo. São opções para toda a família, com música ao vivo de quarta a domingo. O ‘Boteco do Manolo’ é uma tradição de família no Rio de Janeiro, onde conquistou os turistas e moradores, atraídos pelos petiscos e pratos especialmente preparados para atender ao cliente que busca qualidade e bom tempero. São onze casas funcionando no Rio, e, agora, em Orlando, estamos em pleno funcionamento, com cardápio amplo, dispondo de equipe eficiente no atendimento”, comemora Marcelo.

“A nossa meta é manter ó mesmo padrão de qualidade gastronômica dos restaurantes do Rio de Janeiro”, conta. “No início foram alguns desafios para abrir a casa em Orlando, pois começamos do zero, mas tudo se encaminhou positivamente. Hoje o Boteco do Manolo cumpre a sua missão de servir bem os nossos clientes na Flórida e contamos com a presença de todos para nos prestigiar”.

O Boteco do Manolo surgiu em abril de 2003 e leva o nome do imigrante espanhol Manuel Barcia Riveiro, que chegou ao Brasil nos anos 50, e, como garçom, deu início a trajetória da família no ramo de restaurantes, obtendo respeitabilidade.