Edição de dezembro/2018 – p. 12

Amor em Pedaços amplia salão com café Vip e novidades

Completando cinco anos de plena atividade em Orlando, conquistando credibilidade junto à vasta clientela, a padaria e restaurante Amor em Pedaços Bakery – Erika’s Bakery – está expandindo a loja principal para melhor atender aos turistas – brasileiro, americano e europeu –, e residentes, atraídos pelas delícias que a casa oferece. Desde o imperdível Café Colonial, servido das 7h30 às 11h30, além da variedade de doces, pães, bolos e lanches especiais, incluindo almoço e jantar, agora ficou muito mais práticos com o atendimento de mesa – o cliente não precisará se levantar para fazer o seu pedido no caixa ou pagar a conta. Além disso, a Sala Vip é um serviço à parte com o café da manhã Vip, que poderá ser servido no hotel onde o turista estiver hospedado.

Muito mais amplo, com espaço físico confortável para melhor acomodar os clientes, a Erika’s Bakery – mais americanizada, adicionada à marca principal facilitando residentes e turistas estrangeiros –, terá em seu novo salão, que será inaugurado no dia 19 de dezembro, café da manhã, almoço e jantar, incluindo sucos e o imperdível açaí. A padaria brasileira dos empresários Erika Ferreira e Fábio Arruda, é excelente opção para quem quer iniciar o dia degustando um farto café e degustar boa comida.

Com a demanda de clientes vindos de várias partes do mundo, além de residentes, informa Victor Costa, da equipe de Marketing da Erika’s Bakery, “o espaço físico ficou apertado e, com a aquisição do novo salão, ao lado do endereço principal, foi possível expandir as nossas instalações o que proporciona melhores condições no atendimento. A partir do dia dezenove de dezembro vamos inaugurar as novas instalações com uma série de novidades e você é o nosso convidado”, comemora.

É importante ressaltar que os doces, lanches e demais delícias servidos na Erika’s Bakery – pratos executivos –, são preparados pela padaria, garantindo a qualidade dos sabores na hora da degustação. E mais, “trabalhamos com encomendas de bolos, doces para festas, tudo o que o cliente necessitar. Temos uma equipe pronta para atender você”, complementa Victor.

Trajetória de empenho e confiança

Uma trajetória de garra e confiança marca a caminhada dos empresários Erika Ferreira e Fábio Arruda para a consolidação da padaria e restaurante Amor em Pedaços Bakery –– Erika’s Bakery –, que tem a preferência dos brasileiros em Orlando. Um começo nada fácil e, “mesmo no frio da região de Boston”, lembra Erika, “a produção de pães e produtos com tempero brasileiro já era quente”.

A venda de porta em porta era só o corpo realizando o trabalho, pois a imaginação já estava muito mais longe, garantem os empresários. Por causa dessa força, Erika encontra seu caminho voltado para Orlando e não hesita em colocar em prática o que sempre almejou. E deu certo.

Um negócio familiar se torna em cinco anos uma resposta positiva, de respeitabilidade no mercado de panificação e confeitaria. “Se você acredita em algo, trabalhe para isso, é possível colher os frutos”, incentivam os empresários. “O Café da Manhã VIP’ que começou como uma estratégia de marketing, hoje é um serviço com agenda disputada não só por celebridades, mas também para qualquer interessado. Experimente, você vai adorar”, finaliza Erika.