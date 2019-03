Edição de março/2019 – p. 12

“Amor e Caridade” completa 15 anos de ajuda ao próximo

O Centro Espírita Amor & Caridade, em Orlando, completou 15 anos de plena atividade – dia 16 de março –, auxiliando as pessoas que procuram por respostas, orientação e apoio para seus problemas espirituais, morais e materiais. Um trabalho de dedicação e empenho, como especifica a Presidente fundadora Elizete Duarte Neves, que não mede esforços para fortalecer aqueles que carecem de atenção, principalmente quando na perda de entes queridos. “Os quinze anos do ‘Centro Amor e Caridade’ são frutos de muito amor e caridade, de ajuda às pessoas sofridas que vêm em busca de apoio e que se reerguem, se fortalecem através da doutrina espiritual”, comenta Elizete.

“Hoje temos uma casa cheia, de pessoas que acompanham os nossos trabalhos através da disciplina espiritual, mas tudo começou há vinte anos, na minha casa em Orlando, quando me reunia com duas amigas para realizar as orações. Deu frutos, e podemos estender os braços para amparar os desamparados. Também temos uma função – “Violet Foundation” – que ajuda pessoas. E toda essa caminhada de luta e amor ao próximo é uma missão de vinte anos na América”, complementa Elizete.

Alagoana de Palmeira dos Índios, Elizete viveu em São Paulo, onde se casou, teve os seus filhos e frequentou a igreja católica durante 38 anos. Mas a luz se acendeu para a Doutrina Espírita quando perdeu o sogro, por quem tinha grande apreço e admiração. Queria respostas, então procurou um Centro Espírita, tomando conhecimento da doutrina.

Mas o grande impacto na vida da médium acorreu quando no assassinato da filha Roberta, de 23 anos, que cursava o quarto ano de Medicina Veterinária. O namorado ciumento, não aceitando o fim do relacionamento, lembra Elizete, não poupou a vida de Roberta. “Foi uma dor muito grande quando então decidi vir com o meu marido para Orlando. Eu precisava desse tempo para espairecer a mente. E aqui fiquei, e lá se vão vinte e dois anos”, conta com saudosismo.

Nasce o “Amor e Caridade”

E depois de abrir um centro em parceria com um amigo, o “Centro Alan Kardec” – onde ficou quatro anos –, Elizete decidiu fundar o “Centro Espírita Amor e Caridade”. “A nossa missão é promover o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita-Cristã, por meio do conhecimento da doutrina e vivência do amor e da caridade, contribuindo para a evolução da humanidade encarnada e desencarnada”, comenta.

A meta é ser uma Instituição Espírita que acolhe a todos que a buscam, prestando serviços de qualidade para a comunidade local, auxiliando na evolução moral à luz da Doutrina Espírita para a construção de uma sociedade mais justa e solidária através do conhecimento e vivência Espirita.