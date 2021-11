‘Visite Tampa Bay Podcast’: dicas e entrevistas de Tampa em português

A jornalista Eduarda Miranda e Santiago Corrada, presidente e CEO do “Visit Tampa Bay”

A cidade de Tampa Bay, na Flórida, lança o “Visite Tampa Bay Podcast”, que informa sobre o que acontece em suas festas, shoppings, resorts, acessibilidade, gastronomia e muito mais. Entrevistas especiais com personalidades da região e dicas. O podcast, totalmente em português, tem seu Canal no Youtube. Acompanhe!

Da Redação

Atenção comunidade, o “Visite Tampa Bay Podcast” é um espaço privilegiado para se obter mais informações sobre a cidade de Tampa Bay, na Flórida, conhecida por seus atrativos turísticos, onde vivem famílias de brasileiros. Com este podcast, você ficará sabendo tudo o que acontece em Tampa, abordando suas divertidas festas, shoppings, resorts, acessibilidade, gastronomia e muito mais. E para quem deseja explorar Tampa Bay, visualmente, também poderá assistir aos vídeos inéditos e em português no canal no Youtube – “Visite Tampa Bay” –, que mostrará hotéis, resorts, restaurantes, entrevistas com personalidades da região e muito mais.

“Se você gosta de aliar turismo e experiências gastronômicas, Tampa Bay é o destino perfeito. Local repleto de restaurantes comandados por chefs reconhecidos mundialmente e diversas cervejarias artesanais. Além disso, a cidade de Tampa conta com hotéis para todos os gostos e bolsos e um centro de convenções que está entre os mais modernos do país”, destaca Santiago Corrada, presidente e CEO do “Visit Tampa Bay.”

Além do diferencial da língua, o “Visite Tampa Bay Podcast” também busca imergir o ouvinte em uma viagem por Tampa, transmitindo a pluralidade e alegria que se espalham pelos quatro cantos da região; e esse mergulho deve-se às trilhas sonoras, roteiros diferenciados e muita história, elementos que criam vida por meio da voz da jornalista Eduarda Miranda.

“O nosso principal objetivo é que o ouvinte já sinta como é a sensação de viajar para Tampa, que faça ele colocar a cidade na sua lista de próximos destinos”, diz Eduarda Miranda.

Episódio inicial

Produzido a partir de uma extensa pesquisa, o episódio inicial, por exemplo, dá boas vindas aos viajantes através de uma cápsula do tempo, que detalha a criação de Tampa Bay, seu desenvolvimento e, principalmente, como o turismo se tornou um dos seus elementos principais; tudo isso passando pela histórica Ybor City e pelo lendário Tampa Bay Hotel, fundado pelo magnata Henry B Plant.

Produzido pela “Madu Media”, agência de marketing e criação de conteúdo, o podcast e o canal do Youtube, fortalecerão ainda mais os laços dos brasileiros com a cidade de Tampa Bay, um paraíso único.

Serviço

Visite Tampa Bay Podcast está disponível no Spotify, Google Play e Apple Play.https://www.youtube.com/channel/UC2PPSzsRiC7lS384PctWe1w/videos