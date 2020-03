Edição de março/2020 – p. 14

Sallaberry lança aplicativo para músicos nos EUA

Em parceria com a empresa “Muzer”, o baterista e produtor musical Sallaberry está lançando o aplicativo “Sallaberry Experience” – disponível nas plataformas Google Play e App Store –, voltado aos profissionais e amantes de música. O aplicativo é gratuito e oferece ao usuário a possibilidade de tocar as músicas de Sallaberry de uma forma bastante inovadora. Para isso, basta utilizar o mixer do app, escolher o instrumento – bateria, baixo, teclado, guitarra, violão, trombone e flauta –, e executar.

Importante ressaltar que as músicas disponíveis no app foram originalmente gravadas por músicos renomados como Marcos Romera, Michel Freidenson, Sandro Haick, Claudio Rocha, Dney Bitencourt, Chico Willcox, Flávio Medeiros, Deisy Araújo, Marcelo Góis, Mayra Mello e Doug Felício.

Segundo Sallaberry, “o aplicativo é totalmente interativo, atraente e muito fácil de ser utilizado para a prática musical, embora não tenha a proposta de ser utilizado exclusivamente para fins didáticos”, informa o músico.

O app “Sallaberry Experience” foi inicialmente desenvolvido para o mercado norte-americano, mas em breve também estará disponível para download de usuários no Brasil e em todo o mundo.

É importante lembrar, como denota o próprio nome do baterista e produtor musical, que ele é neto da inesquecível e consagrada atriz Zilka Salaberry, que encantou crianças do Brasil como a eterna Dona Benta do seriado “Sítio do Pica-pau Amarelo”.