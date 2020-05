Orange County oferece equipamento de proteção individual gratuitamente

Um milhão de máscaras faciais e 200.000 desinfetantes para as mãos estarão disponíveis gratuitamente Orange County, Flórida – A Iniciativa EPP para Pequenas Empresas em Orange County, uma iniciativa COVID-19 do governo de Orange County através da Força-Tarefa de Recuperação Econômica de Orange County

A Orange County fornecerá equipamento de proteção individual (EPI) para pequenas empresas no Condado de Orange para ajudá-las a reabrir ou sustentá-las – sem nenhum custo. Durante esta distribuição, um milhão de máscaras faciais e 200.000 frascos de desinfetante para as mãos em tamanho de viagem serão distribuídos em kits para até 20.000 empresas em pontos de coleta em todo o condado. Para que as pequenas empresas se qualifiquem e coletem EPI, elas devem se registrar preenchendo um Formulário de Interesse em www.ocfl.net/PPE.

As pequenas empresas devem ter um compromisso para visitar um dos pontos de coleta. Para serem elegíveis, as pequenas empresas devem ter fins lucrativos ou sem fins lucrativos, incorporadas, com operações majoritárias localizadas em Orange County, Flórida; e devem empregar mais de três, mas menos de 40 indivíduos, independentemente de sua condição de funcionário em período integral ou em regime de meio período.

A distribuição começará segunda-feira, 11 de maio de 2020 a partir das 8h. às 17h e permanecerá aberto durante o mesmo horário de operação até sexta-feira, 15 de maio de 2020 ou até que os suprimentos acabem.

“Entendemos que há muitas novas despesas e novos regulamentos que as pequenas empresas terão que seguir para reabrir”, disse o prefeito de Orange County, Jerry L. Demings. “Queremos aliviar seus encargos financeiros, fornecendo EPI grátis para investir no futuro de nossas pequenas empresas”.

Existem seis pontos de coleta convenientemente localizados em todo o condado – um em cada distrito do condado de Orange. Para obter uma lista de pontos de coleta e informações para preencher um Formulário de Interesse com base em um local próximo à sua empresa, visite www.ocfl.net/PPE.

Os proprietários de pequenas empresas devem se registrar preenchendo um Formulário de Interesse o mais rápido possível, pois o formulário não estará acessível quando os suprimentos acabarem. As empresas de Orange County qualificadas para receber kits de EPI devem enviar o formulário com todas as informações comerciais necessárias e o local e horário de retirada preferidos. Será dada prioridade a pequenas empresas que reabriram recentemente ou são elegíveis para abertura de acordo com as Diretrizes do Estado da Flórida para a Fase 1, bem como aquelas que indicaram que não foram capazes de obter EPI para seus funcionários devido a dificuldades financeiras e / ou ou escassez na cadeia de suprimentos. Para obter mais informações sobre a EPP Small Business Initiative em Orange County, envie um e-mail para EconomicRecovery@ocfl.net, ou visite www.ocfl.net/EconomicRecovery.

