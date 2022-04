Festival, gastronomia, musica… Dicas do que fazer no final de semana.

O final de semana está chegando e o que não vão faltar são programas bacanas para se divertir. Nosso roteiro traz dicas para comer, passear e se divertir em Orlando e região.

Chame os amigos e a família e aproveite o que há de melhor para fazer na cidade.

_______________________________________________________________

Para levar a família:

O “Annual Spring Fiesta” retorna em seu 33º ano para mostrar a beleza da primavera no Lago Eola. Alguns dos artistas e artesãos mais talentosos da Flórida Central estarão nas ruas ao redor do parque. Experimente os sabores de uma variedade de alimentos locais, aprecie o entretenimento ao vivo e leve as crianças para se divertir na área infantil. É diversão para toda a família!

Sábado e domingo no Lake Eola Park, entrada grátis.

_______________________________________________________________

Para comer:

Bateu aquela vontade de uma comida bem brasileira?

Fácil de resolver, corre pro Ana’s Kitchen.

Além do menu fixo com as famosas picanhas, no fim de semana eles servem feijoada. SIM F-E-I-J-O-A-D-A!

Não precisa de mais nada para ser feliz, né?

De sobremesa, brigadeiro, é claro, hummmmm.

Endereço: 8865 Commodity Circle, Suite 5, Unit 101

_______________________________________________________________

Para ver:

Esse é o último fim de semana para visitar a exposição “Line, Color, Shapes, and Other Stories”, no museu Rollins Museum of Art.

A exibição apresenta uma seleção preciosa de obras da coleção de arte moderna e contemporânea do museu. A curadoria explora o “abstrato” como tema central. A entrada é grátis.

Horário: 12pm até 5 pm

1000 Holt Avenue-2765

Winter Park, FL 32789

407.646.2526

_______________________________________________________________

Para ouvir:

​​Proclamada a “Orquestra Nacional da Polônia”, a Orquestra Filarmônica de Varsóvia tem uma rica história de atuação com os maiores maestros, compositores e solistas dos séculos XX e XXI. Se você é apreciador de música clássica, não pode perder essa apresentação que acontece somente esse sábado, às 7:30pm.

STEINMETZ HALL

445 South Magnolia Avenue

Orlando, FL 32801

_______________________________________________________________

Para torcer:

Enquanto a Copa do Mundo não chega (já viu os adversários do Brasil? Postamos hoje.) vamos matando a saudade de futebol com o Orlando City. Neste sábado eles enfrentam o Los Angeles Football Club.



Sábado às 7:30 p.m

Exploria Stadium.





Tenham um ótimo fim de semana!