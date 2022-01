População de Orlando poderá fazer testes gratuitos para Covid no “Camping World Stadium”

Devido ao aumento de casos de Covid-19 e da variante Ômicron a cidade de Orlando transformou o “Camping World Stadium” em um centro para testes gratuitos de Covid-19. Veja os procedimentos

Da Redação

A cidade de Orlando, em parceria com a “CDR Maguire”, abriu um local de testes gratuitos para Covid-19, no “Camping World Stadium”, possibilitando que um maior número de pessoas possa realizar os procedimentos necessários o quanto antes. Com a propagação do vírus – que atinge em sua maioria crianças e adolescentes –, autoridades de saúde de Orlando optaram pelo espaço amplo e arejado do estádio, facilitando a chegada e atendimento dos moradores.

O “Camping World Stadium”, localizado no bairro de West Lakes, no centro de Orlando, está aberto para o atendimento desde segunda-feira,10. O local funcionará por ordem de chegada, sete dias por semana, das 9h às 17h até novo aviso e oferecerá testes rápidos de antígeno e PCR molecular. Não é necessário agendamento neste local.

Para economizar tempo, no site de testes as pessoas que visitam o patientportalFL.com são incentivadas a preencher os formulários necessários com antecedência.

Serviço

Para obter mais informações, visite orlando.gov/covid19testing .