Como comer saudável em uma viagem para os EUA

A alimentação é uma das preocupações quando se pensa em viajar para os Estados Unidos. E o motivo todo mundo sabe: a culinária americana sempre foi conhecida pelo hambúrguer, batata frita, refrigerante, milk shake, etc. Mas, embora o país seja famoso por suas generosas porções destas delícias, existe também um grande mercado de alimentação saudável que não para de crescer.

Hoje em dia, é muito comum encontrarmos opções orgânicas, supermercados especializados em alimentação natural, restaurantes que oferecem opções de pratos com baixa caloria, vegetarianas e veganas, sem glúten, lactose, e por aí vai. Ou seja, você pode tanto comprar para cozinhar em casa, como também escolher restaurantes com opções saudáveis.

Então, se você quer viajar sem descuidar da alimentação, aqui vão algumas dicas valiosas:

Opções saudáveis no fast food

As empresas de fast food se renderam à alimentação mais saudável, ampliando as opções de cardápio, buscando atender e agradar a essa parcela de clientes.

Marcas como McDonald’s e Chick-fil-A já oferecem hoje opções de saladas (com porções bem generosas) e frutas já cortadas e embaladas prontas para consumo imediato. Cafeterias como Starbucks oferecem além de frutas, opções de sanduíches saudáveis, snacks, iogurte e até ovos cozidos embalados.

E por isso, hoje em dia, lojas de fast food podem SIM ser uma opção saudável durante a sua viagem. Escolha bem e vá sem medo!

Supermercado

Os supermercados americanos são uma ótima opção para alimentação saudável. A grande maioria das lojas vendem frutas já picadas e embaladas em embalagens individuais, saladas também embaladas e prontas para consumo, além de wraps e sanduíches naturais. Algumas lojas contam com buffet, onde você pode escolher o que quer comer e tudo é embalado para viagem.

Para quem tiver opção de cozinhar em casa, saiba que é possível encontrar praticamente todos os ingredientes que nós brasileiros estamos acostumados, inclusive nossa dupla favorita: o arroz e feijão. Basta escolher a receita, comprar os ingredientes e relembrar os sabores de casa.

Sendo assim, se quiser comer bem sem gastar muito, corra para o supermercado mais próximo e divirta-se com um mundo de opções.

Cozinha brasileira e de todo o mundo

Se você é daqueles que quando está longe de casa sente falta de comida caseira, aconchegante e menos calórica, fique tranquilo. Os Estados Unidos contam com uma variedade enorme de restaurantes com cozinhas de todo o mundo, inclusive brasileiras. Principalmente nos grandes centros urbanos.

Pesquise! Você com certeza vai se surpreender.

Farmers Market

Além dos supermercados estarem abarrotados de frutas e verduras sempre fresquinhas, uma ótima opção de compra também são os farmers markets. São muito parecidos com a feira no Brasil, neles você pode encontrar opções de grãos, legumes, frutas, cereais, bolos e tortas e outras delícias com opções saudáveis e frescas.

Fique atento aos locais e horários. Assim como no Brasil, elas podem variar. Se planeje e seja feliz na feirinha, é uma experiência bem bacana.

Lojas de comida saudável

Apesar dos supermercados hoje já terem uma grande variedade, caso você seja aquela pessoa que precisa de uma alimentação saudável mais específica, e prefere comprar em lojas especializadas, não se preocupe, existem excelentes opções.

Segue aqui uma lista de algumas das maiores lojas de alimentação saudável nos Estados Unidos:

Kimberton Whole Foods

Local Foods

Bi-Rite Market

Good Harvest Market

Whole Foods Market

Wild Oats Marketplace

Fairway Market

Big Bear Natural Foods

Sprouts Farmers Market

Trader Joe’s

E, para ajudar seu planejamento aqui vão algumas dicas importantes:

Visite o supermercado local com tempo e olhe com calma as várias opções disponíveis.

Faça uma seleção de opções saudáveis e de baixa caloria para seus snacks: frutas, legumes como as mini cenouras, brócolis e outros, iogurtes com frutas e granola, e por aí vai.

Procure por porções de saladas ou sanduíches naturais já preparados e embalados.

Caso você prefira, compre os ingredientes e prepare seu próprio almoço para o dia seguinte, em casa.

Enfim, procure fazer boas escolhas quando for comer nos restaurantes, procure comprar os alimentos em lojas e supermercados e, se possível, cozinhar em casa. Evite refrigerantes e outras bebidas cheias de açúcar. Opte por sucos de fruta, de preferência naturais, smoothies e água. Não há desculpas para você fugir de uma alimentação saudável e balanceada. As variedades são enormes e os custos acessíveis.

Use bem as dicas acima e boa viagem!