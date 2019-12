Edição de dezembro/2019 – p. 36

Celebration 2019 reúne convidados em festa a fantasia

O Celebration 2019 – Festa para Celebrar a Vida –, organizado pela jornalista e promotora de eventos Anica Beara, ocorreu nos salões do “I Drive Nascar”, em Orlando, marcando em alto estilo a confraternização de fim de ano entre amigos. Foi um evento a fantasia, demarcado por momentos de descontração, onde prevaleceu a criatividade dos convidados.

Para incrementar a celebração, a apresentação da violinista pop fashion, Karen Machado, foi um show de música e performance enquanto que na pista de dança os convidados curtiam ritmos de todos os tempos – relembrando sucessos do passado. Anica avisa a todos que muitas surpresas, festas imperdíveis, vão acontecer em Orlando em 2020.

Importante ressaltar que a decoração do “Celebration” teve a assinatura de Cleo Wallace, da “CWallace Decor”, e contou com as telas do artista plástico, Pierre Britt. Durante o evento, Lounge para make up, estúdio de fotos – em um único ambiente –, para que os convidados pudessem curtir e registrar momentos memoráveis. Destaque também ao jantar preparado por Clo Santos e equipe do “Tony’s Events”.

A festa contou com o patrocínio da “Unifluent”, “I Home Resort”, “Best Shape Lake Nona”, “AIP Seguros” e “Miranville”. Mais uma vez, Anica contou com seu time de ouro: Caroline Rodrigues fotos e vídeo; Designer gráfico e produção, Leandro Faliveni; Produção, Luciana Mazzaro; Make up, Gisele Alencar e DJ Rodrigo. Agradecimentos ao “Let it be Pães”, Jacqueline de Andrade e “Perfumeland”.